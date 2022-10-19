Con giáp nào càng lớn tuổi càng phát tài, hầu bao căng chặt hơn người, hậu vận tiền đầy tay?

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 08:15

Càng già càng tiền về như nước là đang nói đến những con giáp dưới đây!

Tuổi Dần

Những người thuộc tuổi Dần thường được đánh giá là có tính cách mạnh mẽ, đôi chút hơi ngông cuồng. Thế nhưng chính vì vậy mà họ sẽ có cơ hội trải nghiệm và rèn luyện những điều đặc biệt hơn. Càng lớn tuổi, con giáp này càng có sự nhạy bén trong kinh doanh. Có lẽ vì thế mà ở tuổi trung niên, những người thuộc tuổi Dần có xu hướng trở nên giàu có, phát tài phát lộc và làm quen được nhiều mối quan hệ xã hội có giá trị. 

Khi về già, những người thuộc con giáp này không chỉ sở hữu một khối tài sản khổng lồ mà còn được nhiều người quý trọng. Đặc biệt những người sinh năm 1962 (Nhâm Dần) – Kim Bạch Kim (vàng pha bạc), càng lớn tuổi, họ sẽ càng hạnh phúc và viên mãn hơn.

Tuổi Mùi

Con giáp nào càng lớn tuổi càng phát tài, hầu bao căng chặt hơn người, hậu vận tiền đầy tay? - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thường mềm yếu bên ngoài và mạnh mẽ bên trong. Tính cách của con giáp tuổi Mùi cũng nhẹ nhàng nhưng làm việc gì cũng kiên trì, nhẫn nại. 

Họ cũng là người tốt bụng, đối xử chân thành với mọi người, biết quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn bè gặp khó khăn. Do đó, người tuổi Mùi có rất nhiều bạn bè thân thiết. Cuộc sống của họ càng có tuổi càng gặp nhiều may mắn, viên mãn, đến già không phải lo lắng chuyện tiền bạc.  

Tuổi Ngọ

Với người tuổi Ngọ, thời điểm thăng hoa và đáng tự hào nhất trong cuộc đời họ thường không đến trước năm 30 tuổi. Từ sau khi 35 tuổi (đặc biệt là ở tuổi 37), công danh, sự nghiệp lẫn tiền bạc của họ mới thực sự lên cao như diều gặp gió. Những người thuộc con giáp này không chỉ có tích cách lạc quan, dũng cảm mà họ còn khá kiên định trong tất cả các dự định mà bản thân theo đuổi. Vì thế mà dù không thực sự sung túc khi con trẻ, nhưng họ chắc chắn sẽ có một tuổi trung niên “tiền bạc dồi dào, cuộc sống no đủ”.

Với những người tuổi Ngọ, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc ổn định nhất khi về già là tuổi Ngọ sinh năm 1978 (Mậu Ngọ). 

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

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