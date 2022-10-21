Con giáp nữ nào giỏi cân bằng việc xã hội và việc nhà, là điểm tựa vững chắc cho gia đình?

Cùng học hỏi các cách cân bằng của con giáp nữ dưới đây nhé!
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Tuổi Thìn
Cân bằng giữa công việc và gia đình luôn là một câu hỏi khó mà bất cứ ai cũng gặp phải. Trên thực tế, mọi người tin rằng con giáp tuổi Thìn giỏi cân bằng nhưng thực ra họ biết từng giai đoạn trong cuộc sống để ưu tiên chứ việc cân bằng luôn là một bài toán khó.
Họ nhận thức được rõ ràng rằng, sự thăng tiến trong công việc ở phụ nữ dễ tạo ra những xích mích do giữa hai vợ chồng không cân bằng được kinh tế và tình trạng hôn nhân, phụ nữ dành thời gian cho công việc nhiều hơn là thời gian cho gia đình.
Người tuổi Thìn nổi tiếng là người tham công tiếc việc, và nhất là những phụ nữ là doanh nhân, ngày làm việc không chỉ dừng lại thời gian ở nơi công sở. Hiếm khi, bên ngoài văn phòng những phụ nữ tuổi này có thể hoàn toàn dành cho chồng, cho con. Vì thế, họ thường chỉ trở thành người tham vọng, muốn cống hiến cho công việc hơn trong giai đoạn chưa lập gia đình, chưa có con mà thôi.
Chỉ khi con lớn, đi học hầu hết thời gian trong ngày thì người tuổi Thìn mới quay sang tập trung hơn cho sự nghiệp, cơ hội thăng tiến. Còn khi con còn nhỏ họ chọn công việc lương tạm ổn, chủ yếu là không có quá nhiều áp lực để có thể chăm lo được cho con nhiều hơn. Họ là con giáp chăm làm việc nhà cũng vì một phần họ thích tự tay nấu cho con những món ăn ngon, đẹp mắt trong giai đoạn này.
Đối với họ thì “Dạy con từ thuở còn thơ”, nên lúc con còn nhỏ, họ cần có thời gian để theo sát việc giáo dục con thái độ, cử chỉ, ăn nói lễ phép, tôn kính người trên, để khi trưởng thành con cái biết ơn sinh thành, nuôi dưỡng, chăm sóc ông bà, cha mẹ. Sau này dù chúng có xa nhà, đối mặt với trở ngại trong cuộc sống chúng vẫn biết rằng gia đình luôn là điểm tựa vững chắc cho chúng.
Tuổi Tuất
Vốn là mẫu phụ nữ rất cầu toàn, những người phụ nữ mang tuối Tuất luôn con giáp nữ giỏi cân bằng sự nghiệp và gia đình khiến mọi người ghen tị. Tuy nhiên, như những phụ nữ hiện đại khác, đôi khi họ cũng đã có thời gian mệt mỏi, căng thẳng, chán nản vì cố gắng muốn kiểm soát mọi thứ, muốn làm mọi việc thật tốt nhưng càng cố lại càng cảm thấy quá tải, chất lượng cuộc sống ngày một giảm đi.
Chính vì thế, họ bắt đầu biết tận dụng sức mạnh của nhiều người, chứ không phải tự rước khổ vào thân như trước. Đó là lý do ở nơi công sở họ sẽ biết chia việc cho mọi người, còn trở về nhà, họ sẽ chia việc cho cả chồng và con. Việc ôm đồm quá nhiều việc đã từng khiến họ mệt mỏi thế nào thì nay họ giỏi trong việc giao việc đến chừng đó.
Tuổi Thân
Nổi tiếng là con giáp nữ giỏi việc nước đảm việc nhà nhưng để được như thế, người tuổi Thân đã phải nỗ lực rất nhiều để vừa có sức khỏe lẫn tinh thần tỉnh táo để xử lý công việc mà vẫn có đủ thời gian để ở bên chồng, con. Đối với họ, việc đảm bảo cho sự tương tác giữa mọi người phải thường xuyên để nuôi dưỡng tình cảm với các thành viên trong gia đình là việc rất quan trọng.
Sau một ngày dài làm việc và chăm sóc con chắc chắn ai cũng gần như mệt lả, nhưng họ vẫn cố gắng tập thói quen chuẩn bị bữa tối cho gia đình cho đến khi dọn dẹp nhà cửa, cho các con đi ngủ. Khi đó họ sẽ có khoảng từ 1 - 2 tiếng để làm việc hoặc đọc sách... sau đó tập thể dục nhẹ trước khi đi ngủ.
Sáng mai họ cũng dậy sớm với bao nhiêu việc phải làm cho một một ngày mới, thế nhưng vẫn cố gắng dành tối thiểu 1 tiếng cho công việc hoặc soát lại những gì mình đã làm từ tối qua để gia tăng hiệu quả làm việc cho ngày hôm nay.
Đối với họ, việc dành thời gian cho bản thân vô cùng quan trọng, chỉ cần chút khoảng trống trong ngày vào mỗi tối và mỗi sáng như thế thôi cũng đã giúp họ cân bằng lại cuộc sống, không những thế nó còn là bàn đạp cho những thành công sự nghiệp của họ sau này.
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!