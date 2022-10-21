Con giáp nữ nào giỏi cân bằng việc xã hội và việc nhà, là điểm tựa vững chắc cho gia đình?

Tuổi Thìn

Cân bằng giữa công việc và gia đình luôn là một câu hỏi khó mà bất cứ ai cũng gặp phải. Trên thực tế, mọi người tin rằng con giáp tuổi Thìn giỏi cân bằng nhưng thực ra họ biết từng giai đoạn trong cuộc sống để ưu tiên chứ việc cân bằng luôn là một bài toán khó.



Họ nhận thức được rõ ràng rằng, sự thăng tiến trong công việc ở phụ nữ dễ tạo ra những xích mích do giữa hai vợ chồng không cân bằng được kinh tế và tình trạng hôn nhân, phụ nữ dành thời gian cho công việc nhiều hơn là thời gian cho gia đình.



Người tuổi Thìn nổi tiếng là người tham công tiếc việc, và nhất là những phụ nữ là doanh nhân, ngày làm việc không chỉ dừng lại thời gian ở nơi công sở. Hiếm khi, bên ngoài văn phòng những phụ nữ tuổi này có thể hoàn toàn dành cho chồng, cho con. Vì thế, họ thường chỉ trở thành người tham vọng, muốn cống hiến cho công việc hơn trong giai đoạn chưa lập gia đình, chưa có con mà thôi.





Chỉ khi con lớn, đi học hầu hết thời gian trong ngày thì người tuổi Thìn mới quay sang tập trung hơn cho sự nghiệp, cơ hội thăng tiến. Còn khi con còn nhỏ họ chọn công việc lương tạm ổn, chủ yếu là không có quá nhiều áp lực để có thể chăm lo được cho con nhiều hơn. Họ là con giáp chăm làm việc nhà cũng vì một phần họ thích tự tay nấu cho con những món ăn ngon, đẹp mắt trong giai đoạn này.



Đối với họ thì “Dạy con từ thuở còn thơ”, nên lúc con còn nhỏ, họ cần có thời gian để theo sát việc giáo dục con thái độ, cử chỉ, ăn nói lễ phép, tôn kính người trên, để khi trưởng thành con cái biết ơn sinh thành, nuôi dưỡng, chăm sóc ông bà, cha mẹ. Sau này dù chúng có xa nhà, đối mặt với trở ngại trong cuộc sống chúng vẫn biết rằng gia đình luôn là điểm tựa vững chắc cho chúng.

Tuổi Tuất

Vốn là mẫu phụ nữ rất cầu toàn, những người phụ nữ mang tuối Tuất luôn con giáp nữ giỏi cân bằng sự nghiệp và gia đình khiến mọi người ghen tị. Tuy nhiên, như những phụ nữ hiện đại khác, đôi khi họ cũng đã có thời gian mệt mỏi, căng thẳng, chán nản vì cố gắng muốn kiểm soát mọi thứ, muốn làm mọi việc thật tốt nhưng càng cố lại càng cảm thấy quá tải, chất lượng cuộc sống ngày một giảm đi.