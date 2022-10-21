Con giáp nào tốt bụng luôn được người khác tin tưởng, cuộc sống ấm êm, hậu vận an nhàn?

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Mùi thường rất hiền lành, tốt bụng. Đôi khi, họ tỏ ra rất yếu đuối, hay tự ái, dễ tổn thương. Trong cuộc sống, con giáp này đôi khi phải chịu thua thiệt. Tuy vậy, họ không có thói quen than vãn, thích một mình chịu đựng chứ chẳng muốn nói với ai.

Một nhược điểm trong tính cách của con giáp này là không quyết liệt và tính cả nể. Vì vậy, khi người khác ngỏ lời giúp đỡ, họ rất ít khi từ chối, đôi khi khiến bản thân chịu thua thiệt.

Thời trẻ, người tuổi này chịu nhiều khó khăn, thua thiệt. Tuy vậy, họ vẫn giữ tinh thần lạc quan chứ không chán nản, tuyệt vọng. Đến trung tuổi, người tuổi này vượng vận quý nhân, cuộc sống của họ dần khởi sắc. Họ vững vàng hơn trong công việc và không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt cho bản thân mình.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tính tình lém lỉnh hài hước và vui vẻ. Trong giao tiếp với mọi người, con giáp này có nét duyên dáng riêng, sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao nên thường giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp tuổi Thân sống giản dị, nhân từ, tốt bụng với mọi người.

Họ thường giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà không toan tính thiệt hơn. Người tuổi Thân tuy xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn không ngừng vươn lên hoàn thiện bản thân.

Người tuổi này có vận quý nhân vượng, gia đình hòa thuận nên có nhiều động lực để phấn đấu sự nghiệp. Tuy gặp không ít khó khăn, va vấp nhưng họ không nản lòng, tiếp tục nỗ lực. Đến trung tuổi, họ được dự đoán sẽ trở thành người thắng thế, thành đạt trong sự nghiệp.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh vào năm Thân thường đáng tin cậy, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn mà không nề hà.

Nhược điểm trong tính cách của con giáp tuổi Thân là họ khá nóng nảy, dễ bốc đồng trong công việc. Đổi lại, họ có tấm lòng nhân ái và sẵn lòng giúp đỡ những người khác, kể cả những người không quen biết. Nhưng cũng chính vì tấm lòng nhân ái mà người sinh thuộc con giáp tuổi Thân luôn không biết cách từ chối những yêu cầu của người khác. Vì thế mà họ thường tự chuốc lấy phiền phức cho cuộc sống của mình.

Người xưa nói: "Ở hiền gặp lành" thường không sai. Con giáp tuổi Thân hay giúp người, làm việc thiện nên đến trung tuổi sẽ gặp may mắn. Họ làm ăn phát đạt, được nhiều người yêu mến, có cuộc sống an nhàn, ấm êm khi về già.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo