Con giáp nào chớ vội mà kết hôn sớm nếu muốn về già sung sướng cả tình lẫn lộc?

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 12:25

Hôn nhân là chuyện đại sự chớ nghe lời thúc giục của người thân mà vội vã kết hôn khi tuổi đời còn rất trẻ nhé.

Tuổi Ngọ

Có thể thấy, dù là nam hay nữ tuổi Ngọ cũng đều thông minh, nhanh nhẹn, lại biết trau chuốt nên lúc nào cũng xuất hiện chỉn chu, đẹp đẽ trong mắt người khác. Vậy nên, chiếm lấy cảm tình cảm người khác giới khá dễ dàng, thậm chí có người chiếm trọn trái tim của người tuổi Ngọ chỉ sau vài lần gặp. Chuyện tình êm đẹp thế này thì sẽ nhanh tiến tới hôn nhân.

Thế nhưng, thật lòng khuyên người tuổi Ngọ hãy tạm thời ngưng quyết định ấy lại và hẹn hò thêm một thời gian nữa, tốt nhất đến 30 tuổi rồi hẳn kết hôn. Thứ nhất là có thể hiểu rõ tính tình của đối phương hơn, sau này có lấy về cũng không hối hận. Thứ hai là quãng thời gian đó tập trung vào việc gây dựng sự nghiệp, khi có vật chất đầy đủ thì cuộc sống hôn nhân cũng tốt đẹp hơn, không vì mối lo cơm áo gạo tiền mà tranh cãi. 

Tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, nhanh nhẹn, có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, có khả năng chịu đựng áp lực tốt. 

Con giáp này vốn hay thay đổi, không thích bị ràng buộc. Họ thường chỉ kết hôn khi đã thấy tình cảm thực sự sâu đậm và điều kiện phù hợp, không tùy tiện vì sợ muộn mà kết hôn. 

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Khi ở độ tuổi 20, người tuổi Mão thường chỉ dành sự tập trung vào việc kiếm tiền. Sẽ không có gì là ngạc nhiên khi bạn thấy một người tuổi Mão qua 30 tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng.

Tuổi Mão, đặc biệt là nữ giới thường có yêu cầu cao trong việc lựa chọn bạn đời. Đối tượng của họ phải là người giỏi giang, khiến họ thực sự nể phục. Tuổi Mão sẽ kết hôn khi cảm thấy bản thân đủ chín chắn và có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống gia đình. 

Việc lựa chọn kết hôn muộn sẽ giúp cuộc sống của người tuổi Mão êm ấm hơn, không chỉ vật chất tiền bạc dồi dào mà công việc cũng hanh thông, cơ hội thăng quan tiến chức.

Tuổi Thân

Đường công danh của người tuổi Thân rất tốt nhưng đường tình duyên lại lận đận, nhất ở trước tuổi 30. Có thể thấy hầu hết những người tuổi Thân kết hôn trước 30 tuổi đều “tan đàn xẻ nghé” với nhiều lý do. Cho nên, để cải số, cải thiện đường tình duyên thì buộc lòng phải đợi qua 30 tuổi, khi đó mọi vận xui sẽ bị hóa giải, mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

Dù có thiệt thòi, kết hôn sau bạn bè nhưng đổi lại người tuổi Thân sẽ may mắn tìm được người bạn đời lý tưởng, chung thủy, yêu thương và mọi việc cứ suôn sẻ đến trăm tuổi già, không lo tiểu tam nào chen chân quấy phá hay vì điều gì mà chia lìa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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