Cái đói, cái nghèo, cái lạc hậu khiến mình không thể sống nhiều hơn cho con, chứ thực tình bụng dạ anh chị rất thương chúng. Như cháu X. ốm đau dặt dẹo nhất trong đàn con của anh chị, vợ chồng làm lụng vất vả, mua được cái gì ngon là dồn cho nó bồi bổ trước tiên. Vậy mà nó cứ ốm đau lặt vặt hết lần này đến lần khác. Đến lúc X. lại còn lên cơn sởi.

Cháu X. là con thứ 7 trong gia đình 8 người con của anh H. và chị K. Vốn là người dân tộc, lại ít chữ nghĩa, cuộc sống nghèo túng do con đông, 2 anh chị ít có điều kiện chăm sóc cho từng đứa con một. Ngay cả cái chuyện là đi chích vắc xin ngừa bệnh, dù được Nhà nước hết sức tạo điều kiện nhưng anh chị cũng dắt con đi chích mũi có mũi không. Thậm chí không nhiều hơn có.

Nhưng có 1 chuyện anh chị giấu không nói ra. Đó là tránh tối đa " chuyện vợ chồng " để giữ gìn cho con. Bao nhiêu ngày con bị sởi bố mẹ kiêng quan hệ bấy nhiêu ngày. Thật ra thì cũng không còn bụng dạ nào để làm chuyện ấy. Nhưng cái chính là vì có người nói rằng chuyện quan hệ của bố mẹ có thể ảnh hưởng đến không khí trong nhà. Tuy không biết đích xác rằng chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng anh chị quyết tâm kiêng khem để giữ gìn cho con.

Sau nhiều lần đi ông lang mà không hết, anh chị đành phải bồng bế dắt díu con lên bệnh viện huyện. Cho con đi viện xong, anh chị nghe lời bà con, kiêng khem cho con đủ thứ. Từ việc kiêng gió, kiêng nước cho đến kiêng ăn thịt. Bác sĩ bảo rằng nếu kiêng rồi không tắm rửa cho con sẽ rất mất vệ sinh, có khi làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn. Vậy là anh chị theo lời bác sĩ, không làm thế nữa.

Nghe lời bà con, anh chị kiêng khem cho con đủ thứ từ kiêng gió, kiêng nước cho đến kiêng ăn thịt - Ảnh minh họa: Internet

Có cơ sở khoa học nào đằng sau việc con bị sởi, bổ mẹ kiêng quan hệ sẽ giúp con nhanh lành bệnh hơn không? Câu trả lời là Không. Cho đến bây giờ, người ta vẫn không tìm ra bất cứ liên hệ nào giữa việc quan hệ với bố mẹ và tình hình sức khỏe của con.

Xét về khía cạnh tâm linh, chuyện con bị sởi bố mẹ kiêng quan hệ cũng chẳng nghe ai nói đến. Thậm chí, chuyện quan hệ tuy là chuyện tránh nói công khai, nhưng lại là chuyện tốt, mang đến quả lành. Chẳng có lý gì lại cấm cản. Vậy thì thực chất, bố mẹ không quan hệ vì tâm trạng đang lo lắng và không thoải mái. Chứ đối với bệnh tình của con thì chẳng có tác động nào cả.

Người ta vẫn hay nói rằng "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" - Ảnh minh họa: Internet

Người ta vẫn hay nói rằng "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Nhưng nhiều người không biết rằng "có kiêng" đôi khi sẽ dẫn đến "có dữ". Không chỉ việc con bị sởi bố mẹ kiêng quan hệ như chuyện anh H., chị K., có trường hợp con bị thủy đậu bố mẹ cũng kiêng quan hệ, hay bố mẹ tránh nói "phạm húy" đến bệnh tình của con, tránh di chuyển mạnh, tránh ăn này ăn kia... Trong những cái tránh đó, có cái vô hại, có cái lại vô tình có hại.

Đã có chuyện do kiêng nước, không vệ sinh cho con khi con bị sởi, bố mẹ khiến răng lợi con bị hư hỏng cả do vi khuẩn đã xâm nhập. Con bị thủy đậu, bố mẹ không cho ăn cá thịt. Hậu quả là con thiếu dinh dưỡng và không đủ sức chống lại bệnh tật.

Hầu như trong bất cứ chuyện gì, người Việt Nam cũng có những vấn đề kiêng kị. Tuy nhiên cái nào là kiêng đúng, cái nào là kiêng sai, rất ít người phân định được. Chúng ta tốn quá nhiều tâm sức lo lắng cho những thứ chưa rõ ràng. Trong khi ở phương Tây, những việc nào hạn chế làm, những việc nào nên làm đều theo căn cứ khoa học hết cả.

May mắn cho cháu X. là chuyện kiêng kị của bố mẹ có hay không cũng không ảnh hưởng đến em. Tuy nhiên, đây là 1 bài học cảnh tỉnh cho sự mù quáng của người lớn. Hãy tỉnh táo, trước khi để những niềm tin không thật gây hại cho bản thân và gia đình.