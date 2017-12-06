Vợ bắt phải kiêng vì đến tháng, nhưng sáng dậy bỏ quần áo vào máy giặt giúp vợ thì lại thấy 'chỗ đó' ươn ướt

Thời gian gần đây anh cũng phát hiện ra vợ mình có nhiều sự thay đổi. Bản thân cô ấy lúc nào cũng trốn tránh anh chuyện gần gũi. Anh là người đàn ông có nhu cầu cao và cũng muốn được gần gũi với vợ mình nhiều.

Có lẽ ngày hôm nay anh chính là người đàn ông có cái sừng to nhất. Anh bị vợ mình cắm sừng và lúc anh phát hiện ra rằng mình bị cắm sừng chính là lúc mà anh đã thương vợ rất thật lòng.

Thế rồi cuối cùng vợ cũng nói với anh nguyên nhân anh phải kiêng chuyện ấy với vợ. Hôm đó, vừa trao vợ nụ hôn ngọt ngào anh đã định tiến tới bước tiếp theo thì bị vợ chặn lại ngay lập tức. Khi ấy, anh vô cùng bất ngờ vợ liền nói:

Trước kia vợ anh vốn cũng rất chăm chỉ ở bên cạnh anh. Sự thay đổi đột ngột của cô ấy chắc chắn có lý do và nó khiến anh vô cùng khó chịu. Anh thật sự không hiểu lý do gì mà vợ mình lại làm điều đó. Chính vì thế anh mới quan tâm để ý vợ nhiều hơn. Chuyện lạ xảy ra càng quan tâm thì vợ anh càng tỏ ra khó chịu nhiều hơn cả trước kia.

- Anh, khoan đã.

- Sao vậy? Có chỗ nào em không thoải mái hả?

- Dạ không phải. Em đến ngày.

- À, thế vợ có đau bụng không?

- Em không đau lắm.

- Bình thường anh thấy vợ đau nhiều nên hôm nay vợ đau ít anh không biết. Để anh xoa bụng cho vợ nhé.

- Dạ.

Vợ anh nằm thoải mái cho anh xoa bụng. Anh tin tưởng vợ và nghĩ vợ mình bị đau, vừa xoa anh vừa kể vài chuyện trên công ty cho vợ nghe rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau vì là cuối tuần, anh tỉnh dậy khá sớm khi ấy vợ vẫn còn ngủ. Cũng vì vợ ngủ nên anh dậy dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nấu đồ ăn sáng rồi bỏ đồ vào mắt giặt giúp vợ. Trong lúc đó anh đã vô cùng bất ngờ khi thấy chiếc quần lót của vợ chẳng dính chút dấu hiệu của đến ngày đèn đỏ chút nào mà chỗ đó lại chỉ là một loại dịch ươn ướt mà thôi.

Càng nhìn anh càng quá rõ đó là gì. Tay anh bắt đầu run lên, anh vẫn cho chiếc quần của vợ vào máy giặt. Trở về phòng bếp vẫn nấu đồ ăn sáng cho vợ rồi gọi vợ dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thật ra anh biết vợ ngoại tình. Chỉ có điều chính bản thân anh thật sự không muốn tin vào điều đó. Có lẽ đó chính là cái cớ để anh có thể tìm hiểu kĩ hơn về chuyện ngoại tình của vợ mình. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không hiểu lý do gì vợ lại phản bội anh khi hai người đã có với nhau đến 8 năm yêu nhau, gần 2 năm làm vợ làm chồng. Suốt 10 năm qua chưa khi nào anh khiến chị phải buồn, phải phiền lòng.

Phải chăng người ta nói khi tình yêu trở nên quá bình yêu thì sẽ không còn gì thú vị nữa. Tâm trạng anh vô cùng rối bời. Anh không biết bản thân mình nên làm gì vào lúc này nữa. Tha thứ cho vợ, quyết tìm hiểu đến cùng để vạch tội vợ liệu anh có thấy thoải mái hơn không?