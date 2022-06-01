Có sức khoẻ là có tiền, vậy nên hãy khám phá ngay những vật phẩm phong thuỷ mang lại sinh khí sức khoẻ dồi dào cho chủ nhân, khi đó tiền sẽ tự khắc ào về như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 01/06/2022 06:43

Bên cạnh ý nghĩa sâu sắc trong tâm linh, một số vật phẩm phong thủy còn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Nếu đang tìm kiếm vật phẩm vừa mang lại tài lộc vừa hỗ trợ nâng cao sức khỏe, 7 gợi ý được tổng hợp trong bài viết sẽ giúp bạn đọc dễ dàng hơn trong việc lựa chọn.

Tỳ Hưu

Có sức khoẻ là có tiền, vậy nên hãy khám phá ngay những vật phẩm phong thuỷ mang lại sinh khí sức khoẻ dồi dào cho chủ nhân, khi đó tiền sẽ tự khắc ào về như thác đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tỳ hưu là linh vật số 1 chiêu tài lộc, mang lại may mắn, tiền bạc cho chủ nhân. Tỳ hưu có khả năng triệt tiêu những nguồn năng lượng xấu xâm nhập vào cuộc sống của gia chủ. Có thể đặt tỳ hưu làm vật phẩm phong thủy trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng. Nó còn giúp gia chủ sức khỏe bình yên, tai qua nạn. Hóa giải “Ngũ hoàng đại sát”, đẩy vận mệnh xấu, điềm tai ương sắp xảy đến. những thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận. đặc biệt là những em bé hay quấy khóc, ngủ dễ bị giật mình. Tỳ hưu giúp mọi người ngủ sâu giấc, ăn ngon hơn.

Ngoài ra tùy theo màu sắc thì Tỳ Hưu cũng có những công dụng khác nhau như Tỳ Hưu màu đen giúp công danh sự nghiệp hanh thông. Tỳ Hưu màu trắng, vàng mang đến sức khỏe dồi dào, dù có bệnh nguy hiểm cũng qua khỏi. Tỳ Hưu màu tím, hồng hỗ trợ tình duyên, mang lại hạnh phúc cho chủ nhân.

Vòng tay dâu tằm

Có sức khoẻ là có tiền, vậy nên hãy khám phá ngay những vật phẩm phong thuỷ mang lại sinh khí sức khoẻ dồi dào cho chủ nhân, khi đó tiền sẽ tự khắc ào về như thác đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vòng tay dâu tằm thường được sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để cầu bình an, may mắn và bảo vệ sức khỏe của bé. Nhiều người nhầm tưởng, loại vòng này chỉ thích hợp với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, người trưởng thành vẫn có thể sử dụng vòng gỗ dâu tằm để tránh bùa ngải, trừ tà ma và loại bỏ những luồng khí xấu quanh thân thể.

Vòng tay dâu tằm là một trong những vật phẩm phong thủy có khá nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Tương truyền, đeo vòng tay từ thân hoặc cây cành dâu có thể bảo vệ khỏi cơ thể khỏi gió lạnh, gió độc, tạo giấc ngủ ngon, tránh tình trạng mộng mị, ngủ chập chờn và dễ thức giấc. Với những người yếu bóng vía, đeo mẫu vòng phong thủy này còn giúp tránh ma quỷ quấy phá và trừ vong âm.

Kỳ Lân

Có sức khoẻ là có tiền, vậy nên hãy khám phá ngay những vật phẩm phong thuỷ mang lại sinh khí sức khoẻ dồi dào cho chủ nhân, khi đó tiền sẽ tự khắc ào về như thác đổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kỳ lân là biểu tượng của điềm lành, thành công, sức khỏe và sự trường thọ lâu dài. Là một trong số các vật phẩm phong thủy có tác dụng xua đuổi tà khí tốt nhất. Nơi nào có kỳ lân án ngữ thì nơi ấy sẽ có thái bình, an yên.

Kỳ lân là vật phẩm cát tường  giúp cải vận, giảm nhẹ tai ương cho gia đình. Đặt kỳ lân trong nhà sẽ có tác dụng trừ tà, trấn trạch, tăng phúc lộc cho gia đình. Gia chủ có sự nghiệp hanh thông, xoay chuyển tài vận.

Ngoài ra, kỳ lân còn giúp gia chủ tránh được khí độc gây vận xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, nên đặt một cặp kỳ lân trước cửa để bảo vệ nhà và kích hoạt mọi nguồn tài lộc dồi dào.

Vòng tay đá thạch anh

Có sức khoẻ là có tiền, vậy nên hãy khám phá ngay những vật phẩm phong thuỷ mang lại sinh khí sức khoẻ dồi dào cho chủ nhân, khi đó tiền sẽ tự khắc ào về như thác đổ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thạch anh là loại đá phong thủy rất được ưa chuộng nhờ độ trong suốt cao, màu sắc đa dạng và đường vân vô cùng độc đáo. Tùy theo cung mệnh, bạn có thể lựa chọn vòng tay đá thạch anh trắng, đen, xanh dương, đỏ, vàng, tím, hồng,… Ngoài các mẫu đá thạch anh thường, bạn cũng có thể chọn thạch anh tóc đen, tóc vàng để tăng giá trị thẩm mỹ cho vật phẩm phong thủy.

Trong tâm linh và phong thủy, đá thạch anh giúp thanh lọc tà khí, đem lại vận khí tốt, hút tài lộc và vượng khí cho người đeo. Bên cạnh đó, vòng tay được làm từ loại đá này còn giúp hấp thu điện từ từ các thiết bị điện tử như TV, điện thoại, máy tính,… Đồng thời giúp ổn định tinh thần, giảm căng thẳng, phiền muộn, mang đến cho người đeo giấc ngủ ngon và sâu hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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