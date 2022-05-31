Top những con giáp trời ban nhãn quang tinh tế, gặp trẻ trẻ yêu gặp già già mến, đi đến đâu lấy được thiên cảm của mọi người đến đó

Đôi khi tuổi Tuất tốt đến mức dù trong người chẳng có đồng nào nhưng vẫn sẵn sàng cho người khác vay tiền hoặc đứng ra vay hộ. Chính bởi tuổi Tuất luôn hết lòng vì mọi người, nên ai cũng dành cho con giáp này một tình cảm yêu mến nồng nhiệt.

Người tuổi Tuất thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Nhờ trí thông minh cũng giúp con giáp này luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như Tuất luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp cho mỗi tình huống.

Người tuổi Dần có khả năng quan sát rất nhạy bén, dù chi tiết có nhỏ nhặt đến đâu cũng chẳng thể thoát được đôi mắt của họ.

Nhờ mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội mà cuộc sống của Tuất mỹ mãn đến bất ngờ. Tuổi Tuất có thể không giàu "nứt tường đổ vách", nhưng tính cách của con giáp này sẽ giúp họ có được cuộc sống đủ đầy vạn người mơ ước.

Con giáp này biết rằng những chi tiết nhỏ bé góp phần rất lớn để tạo nên những thứ lớn lao, đôi khi, chúng còn mang tính chất quyết định rất nhiều điều nữa.

Vì vậy, khi đến một nơi lạ lẫm nào đó, việc đầu tiên họ làm sẽ là quan sát khắp xung quanh để nắm bắt hoàn cảnh, từ đó có cách cư xử cho phù hợp. Đối với mọi người, đặc biệt là những người chưa thân quen, họ lại càng quan sát và đánh giá tỉ mỉ, tinh tế hơn.

Con giáp giỏi quan sát này có thể nhận ra cả những biến động cảm xúc thật nhỏ trên gương mặt người khác, nhờ vậy, họ sẽ tìm ra cách trò chuyện, cư xử hợp lý nhất với mọi người. Ngoài ra, bạn có biết họ còn là con giáp giỏi lãnh đạo?

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Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn rất quan tâm đến cảm xúc, tâm trạng của người khác. Họ dành nhiều thời gian để quan sát hành động, thói quen của mọi người, từ đó có cách ứng xử sao cho phù hợp.

Họ cảm thấy việc tìm hiểu để nhận ra đặc điểm của mỗi người là vô cùng hữu ích, nhờ những thông tin thu nhận được, họ sẽ biết làm thế nào để khiến người khác vừa lòng, làm thế nào để mang lại lợi ích tối đa cho bản thân mình mà không làm mất lòng người khác.

Nhờ có cách cư xử khéo léo, họ luôn dễ dàng chiếm được thiện cảm của người đối diện, từ đó làm việc gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Bạn có biết họ sẽ là con giáp thành công năm 2020, thăng tiến nhanh chóng một phần là nhờ khả năng giỏi quan sát ấy.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có khả năng quan sát rất nhạy bén, dù chi tiết có nhỏ nhặt đến đâu cũng chẳng thể thoát được đôi mắt của họ. Con giáp này biết rằng những chi tiết nhỏ bé góp phần rất lớn để tạo nên những thứ lớn lao, đôi khi, chúng còn mang tính chất quyết định rất nhiều điều nữa.

Nhờ có cách cư xử khéo léo, người tuổi Mão luôn dễ dàng có được lòng tin, sự yêu mến từ bạn bè xung quanh. Bởi người tuổi Mão đem lại cho mọi người sự an toàn và đáng tin cậy trong cuộc sống cũng như công việc.

Nhờ tính cách này mà cuộc sống của Mão khá tốt đẹp, viên mãn. Đặc biệt, tuổi Mão giàu lòng vị tha, luôn tâm niệm rằng, sống là phải hạnh phúc vui vẻ, đừng vì vật chất mà khiến quan hệ rạn nứt không đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo