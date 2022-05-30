Trời sinh tuổi Sửu đa số là những người chăm chỉ, thông minh, rất đáng tin cậy nhưng chẳng bao giờ yêu cầu được tán dương. Họ cứ âm thầm làm việc mà không muốn nổi bật, không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.

Luôn giữ được sự điềm tĩnh, hiếm có chuyện gì có thể khiến họ nổi nóng. Cộng với khả năng suy nghĩ logic với một tầm nhìn bao quát khiến cho họ cực kỳ hợp để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, thu phục nhân tâm, tập hợp được xung quanh mình những cánh tay trợ giúp đắc lực nhất.

Là những người thật thà, sống giản dị, tuổi Sửu được nhiều người quý trọng và tin tưởng.

Nếu có lãnh đạo là một người tuổi Sửu, bạn cứ yên tâm mà cống hiến nhé. Với bản tính tốt bụng và thật thà, họ không bao giờ có khái niệm "tranh công" hay che đi vầng hào quang của nhân viên. Họ cũng không nổi nóng hay trút giận lên đầu nhân viên.

Sự điềm tĩnh và hòa đồng của họ sẽ luôn là một bệ đỡ giúp nhân viên tự nhìn ra sai sót của mình.

Trong năm 2022, các chuyên gia phong thủy dự đoán tuổi Sửu sẽ có một năm nhiều thuận lợi hơn năm ngoái và sự ổn định sẽ được duy trì xuyên suốt cả năm.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Những người tuổi Mão nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát không ai bằng. Họ ít khi tập trung vào công việc nhưng khi đã làm hết mình, tuổi Mão thường đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi.

Người tuổi Mão cũng là con giáp giỏi lãnh đạo, được nhiều người yêu mến và khâm phục, họ làm chỉ huy ở nơi nào là nơi đó sẽ phát triển một cách vô cùng nhanh chóng, cuối cùng đạt được thành công khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Đặc điểm nổi bật nhất của những người tuổi Thân là sự thông minh. Ngay từ nhỏ họ đã bộc lộ rõ sự sáng dạ và thường được giáo viên khen ngợi.

Khi lớn lên, với sự bồi đắp của gia đình và nỗ lực của bản thân, họ trở thành những cá nhân vô cùng xuất sắc và dễ trở thành những lãnh đạo xuất chúng.

Với khả năng cạnh tranh rất quyết liệt, hay ôm ấp hoài bão lớn, người tuổi Thân là mẫu lãnh đạo nhiệt huyết, luôn đem đến bầu không khí làm việc hứng khởi cùng một ý chí sục sôi cho nhân viên.

Dường như sự năng động và cảm hứng của họ được lan truyền khắp môi trường làm việc.

Ngoài ra, tinh thần lạc quan, vui vẻ cộng với khả năng hài hước trời phú khiến cho họ trở thành kiểu lãnh đạo "rất được lòng dân", tuy đốc thúc nhân viên làm việc nhưng không hề gây ra sự mệt mỏi hay áp lực cho họ.

Là những người có khả năng suy nghĩ logic, bình tĩnh, họ ít khi nổi nóng mà không có lý do xác đáng, người tuổi Thân sẽ phát huy năng lực nhiều nhất và đem đến giá trị cho các doanh nghiệp nếu trở thành lãnh đạo.

*Baì viết chỉ mang tính chất tham khảo