Cổ nhân tương truyền: 3 con giáp này từ khi sinh ra đã mang mệnh PHƯỢNG HOÀNG, sau ngày rằm tháng 2 âm lịch như được tiếp thêm PHÚC KHÍ, sải cánh đón VẬN MAY, Nhật Nguyệt ban nhiều LỘC LÁ

Tuổi Mùi

Trong tháng 2 âm này, người tuổi Mùi sẽ nhận được hàng loạt tin vui về cả công việc lẫn tài chính, tình cảm.

Đặc biệt, kể từ sau ngày Rằm, công việc vốn đang rất bế tắc, nhờ có quý nhân xuất hiện mà trở nên thoáng đãng hanh thông, phát triển lên như diều gặp gió. Lộ trình tài vận không những tăng mạnh mà còn thay đổi cả cục diện kinh tế của con giáp may mắn này.