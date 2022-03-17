Cổ nhân tương truyền: 3 con giáp này từ khi sinh ra đã mang mệnh PHƯỢNG HOÀNG, sau ngày rằm tháng 2 âm lịch như được tiếp thêm PHÚC KHÍ, sải cánh đón VẬN MAY, Nhật Nguyệt ban nhiều LỘC LÁ

Tâm linh - Tử vi 17/03/2022 21:20

Theo tử vi, sau Rằm tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn nhập mệnh Phượng Hoàng, giàu càng thêm giàu, phúc khí bủa vây không thôi.

Tuổi Mùi

Trong tháng 2 âm này, người tuổi Mùi sẽ nhận được hàng loạt tin vui về cả công việc lẫn tài chính, tình cảm.

Đặc biệt, kể từ sau ngày Rằm, công việc vốn đang rất bế tắc, nhờ có quý nhân xuất hiện mà trở nên thoáng đãng hanh thông, phát triển lên như diều gặp gió. Lộ trình tài vận không những tăng mạnh mà còn thay đổi cả cục diện kinh tế của con giáp may mắn này.

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Đặc biệt, kể từ sau ngày Rằm, công việc vốn đang rất bế tắc, nhờ có quý nhân xuất hiện mà trở nên thoáng đãng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sau ngày rằm tháng 2 âm lịch, con giáp này có không ít cơ hội để thể hiện tài năng, gặt hái thành công liên tiếp. Từ đời sống tinh thần lẫn vật chất của con giáp này đều được cải thiện đáng kể.

Kể từ đây, bản mệnh thăng hoa ở cả công danh – sự nghiệp. Người tuổi Dậu hoặc thăng chức tăng lương hoặc đổi môi trường, lĩnh vực công tác với mức đãi ngộ mỹ mãn.

con giap may man 2
Sau ngày rằm tháng 2 âm lịch, con giáp này có không ít cơ hội để thể hiện tài năng, gặt hái thành công liên tiếp - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ chẳng những sở hữu một bộ óc thông minh mà còn nhạy bén, bản lĩnh lớn. Tuy những tháng đầu 2022 không suôn sẻ nhưng con giáp này vẫn giữ vững được đại cục.

 

Sau ngày Rằm tháng 2 âm lịch, quý nhân thổi bùng tài lộc, nhật nguyệt soi rõ đường đi nước bước, con giáp may mắn ngày một vượng phát, sự nghiệp cứ thế phất lên vun vút.

con giap may man 1
Sau ngày Rằm tháng 2 âm lịch, quý nhân thổi bùng tài lộc, nhật nguyệt soi rõ đường đi nước bước - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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