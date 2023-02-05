Chuyển vận rực rỡ, bước sang nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tiền vàng rộn ràng, tiêu pha thoải mái

Tâm linh - Tử vi 05/02/2023 19:26

Theo dự báo của tử vi, trong nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ, thịnh vượng phát tài, sự nghiệp hanh thông cuộc sống vô cùng sung túc.

Tuổi Thìn

Trong nửa cuối tháng Giêng, những người tuổi Thìn sẽ được ông trời phù hộ cho sự nghiệp thăng hoa. Dù làm bất cứ công việc gì, họ cũng có thể đạt được. Những sự kiện to lớn trong sự nghiệp sẽ được hoàn thiện nhanh chóng và vô cùng thuận lợi.

Trong thời gian này, những người tuổi Thìn được Thần Phật phù trợ, tài vận lên cao. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, chuyện tình cảm mỹ mãn. Có thể nói đây là khoảng thời gian đẹp nhất, tiền tài rủng rỉnh, sự nghiệp đạt đỉnh cao.

Chuyển vận rực rỡ, bước sang nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tiền vàng rộn ràng, tiêu pha thoải mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong nửa cuối tháng Giêng, người tuổi Tuất nhận được sự phù hộ của Thần Phật. Vì vậy mà họ sẽ nhận được tài lộc, phú quý. Sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh làm giàu, chỉ cần người tuổi Tuất biết nắm bắt được thời cơ thì có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Kiếp trước dù bạn có bất hạnh thế nào thì chắc chắn kiếp này bạn sẽ được phú quý. Chính vì được Thần Tài phù hộ nên công việc làm ăn mới phát đạt. Bạn hãy yên tâm thể hiện tài năng của mình trong công việc vì chắc chắn bạn sẽ gặp may mắn.

Chuyển vận rực rỡ, bước sang nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tiền vàng rộn ràng, tiêu pha thoải mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bất kể người tuổi Hợi làm gì cũng sẽ thành công trong thời gian nửa cuối tháng Giêng. Họ có phúc khí rất lớn, được Thần Phật phù trợ nên gặp nhiều may mắn. Người tuổi Hợi luôn làm việc chăm chỉ và tuân theo các quy tắc của mình đặt ra nên nhận được nhiều lời khen ngợi.

Chức vụ và lương bổng của Hợi tăng lên đáng kể. Con giáp được Thần Phật phù trợ cho sự nghiệp được thăng hoa. Chuyện tình cảm cũng thuận lợi, có nhiều đối thượng thầm thương trộm nhớ. Cuộc sống người tuổi Hợi ngập tràn màu sắc và sự may mắn.

Chuyển vận rực rỡ, bước sang nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tiền vàng rộn ràng, tiêu pha thoải mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

PHÚC LỘC ngập tràn trong 10 ngày tới (1/2 - 10/2), 3 con giáp tụ tài tụ lộc, vận số nở hoa, tiền kiếm được nhiều như nước

PHÚC LỘC ngập tràn trong 10 ngày tới (1/2 - 10/2), 3 con giáp tụ tài tụ lộc, vận số nở hoa, tiền kiếm được nhiều như nước

Tử vi cho biết, trong 10 ngày tới, những con giáp dưới đây sẽ cực kỳ may mắn đầu tư tiền vào đâu cũng sinh lời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi nửa cuối tháng Giêng tử vi tháng 1 Âm lịch con giap may man tu vi 15/1 am lich tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch