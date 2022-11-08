Chuyên gia tử vi chỉ rõ từ ngày 9/11/2022, 3 tuổi vận đỏ như son 'vượt vũ môn hóa rồng', công danh sự nghiệp thăng tiến, của cải thi nhau ùa vào nhà, tậu ngay biệt thự, xe sang

Chuyên gia tử vi chỉ rõ từ ngày 9/11/2022, 3 con giáp này chuẩn bị đón nhận vô vàn may mắn cả về tài lộc và tình cảm.

Tuổi Mùi Các chuyên gia phong thủy nói rằng, từ ngày mai (9/11), tài vận sự nghiệp của con giáp tuổi Mùi rất thuận lợi. Thời gian tới, con giáp này là Mùi thổ nên tạo thành cục diện Tam hợp. Ngoài ra, chủ cung của bản mệnh còn xuất hiện cát tinh “Thanh Long”, “Thiên Cung” nên có rất nhiều cơ hội phát tài, cầu tài. Trong thời gian tới, vận may về tiền bạc liên tiếp kéo đến với con giáp này. Những người cầm tinh con Dê làm đâu thắng đấy, làm gì cũng ra tiền. Tiền bạc như thác nước ào ào chảy vào túi, làm dày thêm các khoản tích lũy của con giáp này.

Vận may về tiền bạc liên tiếp kéo đến với con giáp này. Những người cầm tinh con Dê làm đâu thắng đấy, làm gì cũng ra tiền - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Hợi là những người hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất bên trong con giáp này là những người vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian trước, bản mệnh có thể đã phải trải qua giai đoạn khó khăn khi khối lượng công việc chất như núi với vô vàn áp lực. Tài chính không hề dư dả nhưng lại có dấu hiệu hao tài tốn của vì những người cầm tinh con Lợn có nhiều hung tinh xung quanh khiến bản mệnh chi tiêu quá tay. Tuy nhiên, từ ngày 9/11, con giáp tuổi Hợi lại là một trong 3 con giáp phát tài khi con giáp này liên tục được thần tài và thần may mắn chiếu cố. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì bản mệnh vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, từ đó mà được cất nhắc về vấn đề tăng lương, tăng thưởng.

Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì bản mệnh vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Từ ngày thứ Tư, 9/11, theo tử vi, vận may của người tuổi Thân sẽ tăng lên nhiều so với thời gian trước. Đây là lúc bản mệnh có thể gặp được cơ hội đem về khoản thu nhập lớn. Người chớp được thời cơ và tận dụng triệt để sẽ làm nên được sự khác biệt lớn. Nhìn chung, vận trình trong thời gian này của những chú Khỉ rất suôn sẻ, đặc biệt việc có liên quan đến tiền. Theo tử vi, bản mệnh còn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân chỉ đường đưa lối, chút rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra cũng sẽ nhanh chóng được xử lý. Đây là lúc bản mệnh có thể gặp được cơ hội đem về khoản thu nhập lớn. Người chớp được thời cơ và tận dụng triệt để sẽ làm nên được sự khác biệt lớn - Ảnh minh họa: Internet Lời khuyên dành cho con giáp này trong 3 ngày này chính là cẩn trọng hơn trước khi quyết định cho ai đó vay tiền, dù là người thân thiết đến đâu. Bản mệnh cần cân nhắc đến khả năng tài chính của bản thân, lý do vay mượn của đối phương và khả năng chi trả, tránh vì giúp người mà tự đưa mình vào tình huống khó xử. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-tu-vi-chi-ro-tu-ngay-9-11-2022-3-tuoi-van-do-nhu-son-vuot-vu-mon-hoa-rong-cong-danh-su-nghiep-thang-tien-cua-cai-thi-nhau-ua-vao-nha-tau-ngay-biet-thu-xe-sang-522130.html