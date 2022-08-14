Chuyên gia phong thủy dự đoán, ngày mai (15/8), 3 con giáp sau có lộc lá ùn ùn, hưởng số phú quý, cầu được ước thấy Tiền - Tình - Danh chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 14:05

Chuyên gia phong thủy dự đoán, ngày mai (15/8), 3 con giáp dưới đây làm việc gì cũng được Thần Tài độ mạng, lộc lá tăng cao.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Tý vốn rất thông minh, sáng suốt, có tầm nhìn xa, con giáp này không bao giờ thỏa mãn với những sở thích trước mắt, bản mệnh luôn có đầu óc linh hoạt, vừa biết tạo ra đồng tiền vừa có khả năng giữ tiền.

con giáp giàu có
Người tuổi Tý nhờ có những tầm nhìn xa trông rộng, có thể kiếm được nhiều tiền mà không cần nỗ lực quá nhiều, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ là có thể xây dựng cuộc sống viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai, người tuổi Tý nhờ có những tầm nhìn xa trông rộng, có thể kiếm được nhiều tiền mà không cần nỗ lực quá nhiều, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ là có thể xây dựng cuộc sống viên mãn. 

Người tuổi Tý siêng năng và lạc quan, luôn mang trong mình năng lượng tích cực, nhờ vậy mà tài vận cũng tự đến. Những người cầm tinh con Rắn vốn sống vì gia đình, bản mệnh sẽ làm mọi thứ để những người xung quanh sống hạnh phúc sung túc, và đương nhiên khi tuổi Tý giàu thì gia đình không có lý gì mà không được hưởng. 

Tuổi Mùi

Sách tử vi - tướng số có viết, người tuồi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài trong ngày 15/8/2022. Đây là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt trong thời gian tới. Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son.

con giáp giàu có
Càng về cuối ngày, Mùi càng kiếm được nhiều hơn. Mùi là con giáp có vận đỏ, dễ trúng thưởng trong các trò quay số hay rút thăm - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Dự kiến, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này. Càng về cuối ngày, Mùi càng kiếm được nhiều hơn. Mùi là con giáp có vận đỏ, dễ trúng thưởng trong các trò quay số hay rút thăm. Lộc tiền bạc của người tuổi này dồi dào bậc nhất trong số 12 con giáp.

Người tuổi Mùi không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Mùi còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ. 

TUỔI DẬU

Ngày mai, là cục diện lý tưởng cho những chú gà. Trong ngày này, con giáp này có Tài Tinh, dễ thu tài lộc từ công việc. Sự nghiệp của Dậu được khởi sắc rực rỡ. Ai làm về tài chính, bất động sản sẽ phát tài to.

con giáp giàu có
Dù làm ăn nhỏ hay đầu tư lớn, con giáp này đều thu lợi nhuận dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Người làm văn phòng có đường công danh thuận lợi. Người làm kinh doanh, buôn bán có vận may tiền bạc. Dù làm ăn nhỏ hay đầu tư lớn, con giáp này đều thu lợi nhuận dồi dào. Dậu đã lọt top con giáp giàu có, vượng tài. Thiên thời – địa lợi – nhân hòa còn mở ra các cơ hội kiếm tiền về lâu dài cho người tuổi Dậu.

Việc những chú Gà cần làm là nắm bắt thời cơ, nâng cao sự cạnh tranh và tập trung hết cỡ. Ngoài công danh, tiền bạc, con giáp này còn có hỷ lộc. Các cặp đôi kết hôn hoặc sinh con trong năm sẽ càng thêm may mắn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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