Thầy phong thủy dự đoán đúng 99%, tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8), top 3 con giáp uống cạn lộc trời, túi rủng rỉnh tiền, đời sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 09:45

Thầy phong thủy dự đoán đúng 99%, tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8), 3 con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng phát hờn.

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp thì tuổi Thìn được đánh giá là con giáp có vận mệnh giàu sang nhất. Xét về mặt tính cách, con giáp này là người dễ gần, tính tình hòa đồng, không hơn thua với ai bao giờ. Là người có ý chí phấn đấu, luôn chăm chỉ nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình.

Trong 3 ngày đầu tuần sau, những người cầm tinh con Rồng được phú cho phần may mắn song song, do vậy mà làm việc gì cũng hanh thông, sự nghiệp ít gặp khó khăn, nên đường công danh có thể nói là tốt nhất trong 12 con giáp. Nhìn chung về của cải vật chất, bản mệnh ít phải lo nghĩ, may mắn mang lại cho thìn khoản tiền bạc lớn. Nhờ vậy mà những người tuổi này luôn có gương mặt trẻ trung, vô tư hơn rất nhiều so với các con giáp khác.

Thầy phong thủy dự đoán đúng 99%, tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8), top 3 con giáp uống cạn lộc trời, túi rủng rỉnh tiền, đời sang trang mới - Ảnh 1
Nhìn chung về của cải vật chất, bản mệnh ít phải lo nghĩ, may mắn mang lại cho thìn khoản tiền bạc lớn. Nhờ vậy mà những người tuổi này luôn có gương mặt trẻ trung, vô tư hơn rất nhiều so với các con giáp khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thầy phong thủy nói rằng, Trời sinh những người tuổi Tý là con giáp có cá tính, mạnh mẽ và vô cùng thông minh. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của cải càng tăng lên nhiều tiền, sung sướng như tiên.

3 ngày tới (15, 16, 17/8) mang lại cho những người cầm tinh con Rắn nhiều may mắn tài lộc, giúp cho con giáp này có cơ hội đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc bản mệnh hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

 

Thầy phong thủy dự đoán đúng 99%, tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8), top 3 con giáp uống cạn lộc trời, túi rủng rỉnh tiền, đời sang trang mới - Ảnh 2

3 ngày tới (15, 16, 17/8) mang lại cho những người cầm tinh con Rắn nhiều may mắn tài lộc, giúp cho con giáp này có cơ hội đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Hợi luôn là con giáp có tài vận tốt nhất, cho dù chính tài hay thiên tài đều rất vượng phát, hơn nữa lại luôn có được cơ hội tốt về giáo dục cộng với tư chất thông minh, nhanh nhẹn nên sớm tạo dựng sự nghiệp thành công lẫy lừng.

Trong 12 con giáp Hợi chính là Heo hay con Lợn. Ông bà ta thường nói “ăn ngủ như lợn hay sướng như heo” để chỉ những người sinh vào năm Hợi. Lợn là một loại vật nuôi cực kỳ phổ biến tại Việt Nam. Loại vật này có đặc tính hiền lành, dễ nuôi, dễ lớn, mang đến giá trị kinh tế cao. Những người sinh năm hợi được nhận xét có số hưởng ngay từ khi sinh ra. Những người sinh năm này đều gặp may mắn và thuận lợi trong 3 ngày tới.

Thầy phong thủy dự đoán đúng 99%, tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8), top 3 con giáp uống cạn lộc trời, túi rủng rỉnh tiền, đời sang trang mới - Ảnh 3
Những người sinh năm hợi được nhận xét có số hưởng ngay từ khi sinh ra. Những người sinh năm này đều gặp may mắn và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, sau ngày mai (15/8), 3 con giáp hứng trọn tài lộc, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, may mắn tràn ngập

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