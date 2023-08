Thầy phong thủy dự đoán đúng 99%, tử vi 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17/8), top 3 con giáp uống cạn lộc trời, túi rủng rỉnh tiền, đời sang trang mới

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp thì tuổi Thìn được đánh giá là con giáp có vận mệnh giàu sang nhất. Xét về mặt tính cách, con giáp này là người dễ gần, tính tình hòa đồng, không hơn thua với ai bao giờ. Là người có ý chí phấn đấu, luôn chăm chỉ nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình.

Trong 3 ngày đầu tuần sau, những người cầm tinh con Rồng được phú cho phần may mắn song song, do vậy mà làm việc gì cũng hanh thông, sự nghiệp ít gặp khó khăn, nên đường công danh có thể nói là tốt nhất trong 12 con giáp. Nhìn chung về của cải vật chất, bản mệnh ít phải lo nghĩ, may mắn mang lại cho thìn khoản tiền bạc lớn. Nhờ vậy mà những người tuổi này luôn có gương mặt trẻ trung, vô tư hơn rất nhiều so với các con giáp khác.