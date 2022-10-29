Chuyên gia phong thủy bốc số tử vi ngày 30/10/2022: Chúc mừng 3 con giáp được 'Ngọc Hoàng mở kho vàng phát lộc' không chỉ có sự nghiệp thăng hoa mà tình duyên còn viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 06:13

Theo các chuyên gia phong thủy, 3 con giáp sau được cho là vô cùng tốt số trong ngày 30/10/2022 này.

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy, trong ngày 30/10/2022, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế. Thu nhập cũng vì vậy mà được nâng cao. Con giáp may mắn có số giàu ở tuổi trung niên nên hãy cố gắng từ bây giờ để tương lai càng thêm huy hoàng, vững mạnh.

Chuyên gia phong thủy bốc số tử vi ngày 30/10/2022: Chúc mừng 3 con giáp được 'Ngọc Hoàng mở kho vàng phát lộc' không chỉ có sự nghiệp thăng hoa mà tình duyên còn viên mãn - Ảnh 1
Tử vi cho thấy, trong ngày 30/10/2022, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Trong ngày 30/10/2022, người tuổi Ngọ vận trình sung túc, vận may đủ đầy. Được Thần tài ban phúc, con giáp làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đầy nhà. Bên cạnh đó, bản thân con giáp chăm chỉ, cần mẫn làm việc, ngay cả khi tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, vì thế mà bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng. 

Tuổi Tỵ

Vào ngày 30/10/2022, người tuổi Tỵ gặp điều cát lợi, làm gì cũng sinh lời. Tinh thần phấn chấn, con giáp xử lý được khối lượng công việc khổng lồ một cách nhanh chóng. Thậm chí là cả lĩnh vực sáng tạo bạn cũng biết cách đưa ra các ý tưởng vô cùng táo bạo, ấn tượng. Tiền tài trong giai đoạn này Tỵ kiếm nhiều vô kể, con giáp có thể suy nghĩ đến việc tái đầu tư để kiếm lời hay đơn giản mua đồ “tự thưởng” cho mình vì thời gian cố gắng trước đó.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày (29/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có hơn người, tiền bạc không ngừng đổ về túi, may mắn kéo dài đến hết năm

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày (29/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có hơn người, tiền bạc không ngừng đổ về túi, may mắn kéo dài đến hết năm

Tử vi dự báo ngày mai thứ Bảy ngày (29/10), 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, phát tài giàu sang, vận đỏ bừng lên, giàu sang phú quý.

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Từ khóa:   con giáp tuổi ngọ tuổi tỵ

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