Tử vi 2 ngày cuối tuần (29/10 - 30/10), Thần Tài "sủng ái" đón đưa tận cửa, vận đỏ vẫy gọi 3 con giáp trúng số đổi đời, hai tay ôm hết lộc Trời ban, tiền chất đầy nhà, đón cuối tuần giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 15:41

2 ngày cuối tuần này là lúc 3 con giáp khởi sắc toàn diện từ tài lộc - sự nghiệp - tình duyên, từ nay ung dung nhàn hạ hưởng thụ cuộc sống viên mãn. Cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất bộc trực, thành thật, có sao nói vậy. Từng cử chỉ, lời nói của họ khiến chúng ta nhận ra rằng họ là người rất chặt chẽ, biết suy trước, tính sau chứ không hành động theo cảm tính. Trong 2 ngày này (29/10 - 30/10), người tuổi Sửu không có sao đại cát chiếu mệnh.

Nhưng họ cũng gặp một số điều may mắn trong công việc cũng như sự nghiệp. Người tuổi này có công việc, sự nghiệp hanh thông. Người tuổi Sửu làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích nhất định trong công việc, được cấp trên xét thưởng, thăng chức, tăng lương.

Trong chuyện tình cảm, nếu còn độc thân, họ cũng sớm tìm được người nguyện ý với mình. Các cặp đôi tuổi Sửu cũng có thêm thời gian và cơ hội để bày tỏ tình cảm với nhau.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29/10 - 30/10), Thần Tài 'sủng ái' đón đưa tận cửa, vận đỏ vẫy gọi 3 con giáp trúng số đổi đời, hai tay ôm hết lộc Trời ban, tiền chất đầy nhà, đón cuối tuần giàu sang phú quý - Ảnh 1
Trong chuyện tình cảm, nếu còn độc thân, họ cũng sớm tìm được người nguyện ý với mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, khéo léo, thích dĩ hòa vi quý. Họ cũng là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có sức chịu đựng bền bỉ, có suy nghĩ thấu đáo. Họ biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến.

Thời trẻ, người tuổi này gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Dù có cố gắng nhưng họ không được ghi nhận. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này dần dần có công việc ổn định, cho thu nhập tăng dần.

2 ngày cuối tuần này (29/10 - 30/10), người tuổi này được Thần Phật phù hộ, đại vận hanh thông, tài lộc tấn tới. Con giáp này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29/10 - 30/10), Thần Tài 'sủng ái' đón đưa tận cửa, vận đỏ vẫy gọi 3 con giáp trúng số đổi đời, hai tay ôm hết lộc Trời ban, tiền chất đầy nhà, đón cuối tuần giàu sang phú quý - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần này (29/10 - 30/10), người tuổi này được Thần Phật phù hộ, đại vận hanh thông, tài lộc tấn tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi và khéo léo. Trong cuộc sống, họ là người vui vẻ, hài hước, có nhiều suy nghĩ tích cực. Vì vậy, trong những lúc khó khăn, gian nan, con giáp này luôn tìm nhiều cơ hội, cách thức để lội ngược dòng, chuyển bại thành thắng. 

2 ngày cuối tuần này (29/10 - 30/10), người tuổi này có nhiều cơ hội, dự án trong công việc. Điều này thôi thúc con giáp này nỗ lực hết mình để đạt được những thành tựu như mong đợi. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Tỵ vạn sự đều hanh thông, tài lộc vượng hơn thấy rõ.

Người làm kinh doanh cũng gặp gỡ được khách hàng, đối tác tiềm năng, có cơ hội làm giàu. Trong 2 ngày này, người tuổi Tỵ có thể thu hái nhiều tài lộc, có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 19h tối nay (28/10), TOP 3 con giáp như "cá gặp nước", tha hồ "vẫy vùng" trong biển tiền nhờ Thần Tài hậu thuẫn, kim cương đầy nhà, vàng đầy trước ngõ, cuộc đời từ đây xán lạn như sao trời

Đúng 19h tối nay (28/10), TOP 3 con giáp như "cá gặp nước", tha hồ "vẫy vùng" trong biển tiền nhờ Thần Tài hậu thuẫn, kim cương đầy nhà, vàng đầy trước ngõ, cuộc đời từ đây xán lạn như sao trời

Tối nay, 3 con giáp có Thần Tài hậu thuẫn, từ đây ngụp lặn trong biển tiền, ung dung nằm hưởng thụ cuộc sống giàu sang người người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày cuối tuần 3 con giáp trúng số con giáp đổi đời chỉ sau một đêm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'