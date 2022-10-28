Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày (29/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có hơn người, tiền bạc không ngừng đổ về túi, may mắn kéo dài đến hết năm

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 15:43

Tử vi dự báo ngày mai thứ Bảy ngày (29/10), 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, phát tài giàu sang, vận đỏ bừng lên, giàu sang phú quý.

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Tử vi dự báo ngày mai thứ Bảy ngày (29/10), bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Tý càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày (29/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có hơn người, tiền bạc không ngừng đổ về túi, may mắn kéo dài đến hết năm - Ảnh 1
Tử vi dự báo ngày mai thứ Bảy ngày (29/10), tuổi Tý trúng số độc đắc, giàu có hơn người, tiền bạc không ngừng đổ về túi, may mắn kéo dài đến hết năm. (Ảnh minh họa: Internet)

Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Tý sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Tý càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận. Không chỉ may mắn trong tài lộc, công danh đường tình duyên của người tuổi Tý cũng vô cùng đào hoa. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tuổi Tỵ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều tài năng, phóng khoáng, có ý chí vươn lên. Con giáp này khá thức thời, có tầm nhìn xa. Vì vậy, người tuổi này không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

Tử vi dự báo ngày mai thứ Bảy ngày (29/10), người tuổi Thìn được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày (29/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có hơn người, tiền bạc không ngừng đổ về túi, may mắn kéo dài đến hết năm - Ảnh 2

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc được nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cũng mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào. Kiếm được nhiều tiền, họ lại biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích cóp được sẽ đầy túi.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, ngày mai thứ Bảy ngày (29/10), người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận vận may cực lớn trong đường tài vận. Trước Tết, con giáp này sẽ gặp cơ hội thay đổi hoàn toàn cục diện hiện tại. Nếu là người làm công ăn lương, may mắn không chỉ dừng ở tăng lương, tăng thưởng mà một ví trí mới cao hơn sẽ được giao cho người tuổi Dậu. Với người làm kinh doanh, một hợp đồng với giá trị lớn hoặc doanh thu cuối năm tăng vọt sẽ khiến con giáp này giàu có vô cùng.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày (29/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có hơn người, tiền bạc không ngừng đổ về túi, may mắn kéo dài đến hết năm - Ảnh 3

Tử vi ngày mai thứ Bảy ngày (29/10), người tuổi Dậu sẽ củng cố được sự nghiệp với những thành tích liên tiếp, khiến ngay cả các đối thủ cũng phải nể phục. Tài vận trong thời gian này lên như diều gặp gió nhờ công việc có sự thăng tiến vượt trội. Nói một cách hóm hỉnh thì người tuổi Dậu chính là con giáp có khả năng “vét cạn” ví Thần Tài và trở nên sung túc, phú quý nhất dịp cận cuối năm Kỷ Hợi.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự báo ngày mai ngày (29/10), 3 con giáp này công việc ngày càng phát triển thuận lợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ ngày càng phát tài phát lộc, vận đỏ hơn người.

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