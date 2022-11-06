Chuông vàng đã điểm: Vào thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (7/11, 8/11), 3 con giáp dễ ôm tiền tỷ do trúng số độc đắc, tụ hỷ tụ tài, phúc báo vô biên

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 15:48

Tử vi dự báo rằng, trong ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, những con giáp này sẽ thoát khỏi khó khăn, con đường tài lộc ngày một rộng mở.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo rằng trong thời gian tới đây người tuổi Mùi gặp không ít khó khăn do tác động của ngoại cảnh. Công việc bị trì hoãn đôi khi khiến bản mệnh lo lắng, mất bình tĩnh. Tuy nhiên, trong ngày thứ 2 và thứ 3, tài vận của người tuổi Mùi có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này đón nhận tin vui bất ngờ, vận trình ngày một hanh thông.

Người làm kinh doanh được Thần Tài ban lộc, doanh số ngày một tăng trưởng. Người làm công ăn lương cũng có thêm cơ hội phát triển. Sự nghiệp hanh thông giúp tuổi Mùi mang đến cuộc sống ấm no cho người thân trong gia đình.

Chuông vàng đã điểm: Vào thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (7/11, 8/11), 3 con giáp dễ ôm tiền tỷ do trúng số độc đắc, tụ hỷ tụ tài, phúc báo vô biên - Ảnh 1

Trong ngày thứ 2 và thứ 3, tài vận của người tuổi Mùi có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vào ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Con giáp này nỗ lực hết mình, nhận nhiều cơ hội đầu tư tốt. Ngoài ra, nếu đang có ý định chuyển việc, bản mệnh cũng có thể tìm được cơ hội phù hợp.

Nhờ có năng lực và kinh nghiệm, tuổi Sửu có thể thương lượng được mức lương mong muốn. Người làm ăn kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp đối tác uy tín. Con giáp này làm việc chăm chỉ không ngừng nên sẽ nhận được thành quả xứng đáng. 

Chuông vàng đã điểm: Vào thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (7/11, 8/11), 3 con giáp dễ ôm tiền tỷ do trúng số độc đắc, tụ hỷ tụ tài, phúc báo vô biên - Ảnh 2
Vào ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con người đơn giản, không có nhiều mưu mô. Họ sống hòa đồng, gần gũi nên được mọi người yêu mến. Trong công việc, tuổi Thân luôn cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến góp ý của mọi người để hoàn thiện bản thân.

Tử vi dự báo rằng, trong ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, con giáp tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội trong công việc, tài lộc ngày một vượng phát. Bản mệnh đưa ra được những ý kiến sáng tạo, có hiệu quả nên được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ủng hộ. Tuổi Thân đang làm kinh doanh cũng gặp cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn tốt, tiền tài dồi dào hơn trước.

Chuông vàng đã điểm: Vào thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (7/11, 8/11), 3 con giáp dễ ôm tiền tỷ do trúng số độc đắc, tụ hỷ tụ tài, phúc báo vô biên - Ảnh 3
Tử vi dự báo rằng, trong ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, con giáp tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội trong công việc, tài lộc ngày một vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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