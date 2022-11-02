Qua ngày mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp chuyển số rực rỡ, quý nhân chiêu đãi tài lộc, làm gì cũng dễ phất lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 18:22

Vận may đến tới tấp sẽ giúp 3 con giáp may mắn này đạt được những thành công hơn người khi bước qua mùng 10/10 âm lịch.

Tuổi Tuất

Bước qua mùng 10/10 âm lịch, những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

Qua ngày mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp chuyển số rực rỡ, quý nhân chiêu đãi tài lộc, làm gì cũng dễ phất lên thành đại gia - Ảnh 1
Bước qua mùng 10/10 âm lịch, những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Mùi đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh.

Tuổi Mùi là một trong những con giáp đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may. Dù công việc hay cuộc sống của họ đều khá suôn sẻ, tài lộc thì hanh thông. Bước qua ngày 10/10 âm lịch, người tuổi Mùi cũng có thể gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn.

Qua ngày mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp chuyển số rực rỡ, quý nhân chiêu đãi tài lộc, làm gì cũng dễ phất lên thành đại gia - Ảnh 2
Bước qua ngày 10/10 âm lịch, người tuổi Mùi cũng có thể gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những ngày gần đây, người tuổi Thân gặp phải khá nhiều chuyện không như ý. Vì tình hình tài chính không khả quan nên họ tuyệt đối không dám mơ về viễn cảnh cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, qua mùng 10/10 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc.

Vận may bất ngờ sẽ xuất hiện, tinh thần của người tuổi Thân nhờ thế mà cũng thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực hơn. Họ tràn đầy năng lượng và sức sống, chỉ cần thêm một chút chăm chỉ nỗ lực thôi, tài vận của họ sẽ tự khắc tới, giúp họ kiếm được rất nhiều tiền.

Qua ngày mùng 10/10 âm lịch, 3 con giáp chuyển số rực rỡ, quý nhân chiêu đãi tài lộc, làm gì cũng dễ phất lên thành đại gia - Ảnh 3
 Qua mùng 10/10 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng trưa hôm nay (5/10 âm lịch): Thần Tài phát tín hiệu vui, 3 con giáp tiền nhét đầy túi, tình trữ đầy tim, tài lộc trải dài đến chân trời

Đúng trưa hôm nay (5/10 âm lịch): Thần Tài phát tín hiệu vui, 3 con giáp tiền nhét đầy túi, tình trữ đầy tim, tài lộc trải dài đến chân trời

Tử vi học có nói, nhờ trời phật phù hộ nên trưa mùng 5/10 âm lịch, 3 con giáp có tên dưới đây có nhiều cơ hội phát tài, thăng tiến thần tốc trong công việc.

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