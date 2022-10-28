Đúng trưa hôm nay (5/10 âm lịch): Thần Tài phát tín hiệu vui, 3 con giáp tiền nhét đầy túi, tình trữ đầy tim, tài lộc trải dài đến chân trời

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 09:31

Tử vi học có nói, nhờ trời phật phù hộ nên trưa mùng 5/10 âm lịch, 3 con giáp có tên dưới đây có nhiều cơ hội phát tài, thăng tiến thần tốc trong công việc.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, trưa mùng 5/10 âm lịch sẽ là lúc mà tuổi Dậu gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng. Các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí, những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ.

Đúng trưa hôm nay (5/10 âm lịch): Thần Tài phát tín hiệu vui, 3 con giáp tiền nhét đầy túi, tình trữ đầy tim, tài lộc trải dài đến chân trời - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trưa mùng 5/10 âm lịch sẽ là lúc mà tuổi Dậu gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi học có nói, đúng trưa mùng 5/10 âm lịch sẽ là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt. Công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Đúng trưa hôm nay (5/10 âm lịch): Thần Tài phát tín hiệu vui, 3 con giáp tiền nhét đầy túi, tình trữ đầy tim, tài lộc trải dài đến chân trời - Ảnh 2
Tử vi học có nói, đúng trưa mùng 5/10 âm lịch sẽ là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, cuối năm 2022 là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Tý. Thời gian này đem lại sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Tý phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Đặc biệt, vào trưa mùng 5/10 âm lịch, ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ. Con giáp tuổi Tý làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối.

Đúng trưa hôm nay (5/10 âm lịch): Thần Tài phát tín hiệu vui, 3 con giáp tiền nhét đầy túi, tình trữ đầy tim, tài lộc trải dài đến chân trời - Ảnh 3
Đặc biệt, vào trưa mùng 5/10 âm lịch, ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần đầu tiên tháng 10 âm lịch: 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn hơn người, tình tiền thăng hoa viên mãn

Tuần đầu tiên tháng 10 âm lịch: 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn hơn người, tình tiền thăng hoa viên mãn

Sách tử vi cho biết, trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn làm gì cũng thành công.

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