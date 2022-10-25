Phúc lộc vẹn toàn từ ngày 26/10 - 11/11, 3 con giáp nhận hết của cải Thần Tài, thu vàng hốt bạc, xởi lởi trời thương

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 10:23

Tử vi dự đoán, dưới đây là những con giáp có nhiều may mắn nhất từ ngày 26/10 - 11/11 khi vừa được Thần Tài ưu ái lại vừa có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng tiến ầm ầm khiến người khác ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo, con giáp tuổi Mùi rất "đỏ" trong thời gian từ ngày 26/10 - 11/11. Sự nghiệp của các con giáp này có điểm sáng, được cấp trên ghi nhận và những cố gắng trong suốt nhiều tháng qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ có đầu óc nhạy bén, tư duy logic nên các bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư tài chính.

Việc này sẽ giúp bạn có được một nguồn thu nhập không tồi, hoặc các bạn cũng có thể tìm kiếm một cách thức tiết kiệm có lãi suất cao hơn. Trong thời gian này, nếu có người đề nghị hợp tác, hãy mạnh dạn với một kế hoạch chi tiết, rõ ràng, các bạn sẽ thu được thành công.

Phúc lộc vẹn toàn từ ngày 26/10 - 11/11, 3 con giáp nhận hết của cải Thần Tài, thu vàng hốt bạc, xởi lởi trời thương - Ảnh 1
Tử vi dự báo, con giáp tuổi Mùi rất "đỏ" trong thời gian từ ngày 26/10 - 11/11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi có nói, sang ngày 26/10 - 11/11, công việc của người tuổi Mão tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, vì quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, khó tránh lúc nhầm lẫn, thiếu sót. Trong thời gian này, tài lộc và may mắn của tuổi Mão có sự khởi sắc bất ngờ.

Nói một cách đơn giản, tuổi Mão khá may mắn về tiền bạc. Việc kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, một vốn bốn lời, xứng đáng với công sức bỏ ra. Vốn là con giáp chăm chỉ, cần cù và đặc biệt là nghiêm túc trong bất kỳ lĩnh vực nào nên bạn biết nắm chắc cơ hội, ắt sẽ có thành tựu như mong muốn.

Phúc lộc vẹn toàn từ ngày 26/10 - 11/11, 3 con giáp nhận hết của cải Thần Tài, thu vàng hốt bạc, xởi lởi trời thương - Ảnh 2
Tử vi có nói, sang ngày 26/10 - 11/11, công việc của người tuổi Mão tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi dự đoán, từ ngày 26/10 - 11/11, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu nhìn chung khá khả quan. Có thể nói đây là thời gian mà những chú Trâu trút bỏ hết vận đen và cả gánh nặng từ lúc trước để đón nhận những điều tốt đẹp hơn.

Nếu như thời gian qua, bạn phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách đến mức bản thân từng có ý định bỏ cuộc thì trong thời gian này, bạn sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần trước đấy. Vốn là con giáp bản lĩnh, biết nắm chắc cơ hội nên tuổi Sửu ắt sẽ gặt hái nhiều thành tựu vượt ngoài sức tưởng tượng.

Phúc lộc vẹn toàn từ ngày 26/10 - 11/11, 3 con giáp nhận hết của cải Thần Tài, thu vàng hốt bạc, xởi lởi trời thương - Ảnh 3
Theo tử vi dự đoán, từ ngày 26/10 - 11/11, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu nhìn chung khá khả quan - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, trong 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), tiền xài phủ phê, vàng nhét ngập két sắt

3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, trong 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), tiền xài phủ phê, vàng nhét ngập két sắt

Tử vi dự đoán, trong 2 ngày cuối tuần này (22 - 23/10), 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi hôm nay tử vi thứ 3 tử vi ngày 25/10/2022 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài