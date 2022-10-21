3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, trong 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), tiền xài phủ phê, vàng nhét ngập két sắt

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 10:05

Tử vi dự đoán, trong 2 ngày cuối tuần này (22 - 23/10), 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu không hết.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Tuổi Tuất sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ kiên định, có lập trường và quan điểm của riêng mình, không dễ gì bị người khác thuyết phục.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm, đúng 2 ngày cuối tuần này, con giáp tuổi Tuất giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, cứ thế mà đổi đời. Thế nên, dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường con giáp may mắn này vẫn chiến thắng nghịch cảnh. Chỉ cần dám nghĩ làm thì từ đây Tuất sẽ có cuộc sống thăng hoa, tình tiền đủ đầy.

3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, trong 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), tiền xài phủ phê, vàng nhét ngập két sắt - Ảnh 1
Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm, đúng 2 ngày cuối tuần này, con giáp tuổi Tuất giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, cứ thế mà đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn ăn ở hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian khổ mà luôn nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Không như những con giáp khác, tuổi Thìn biết mình đang ở vị trí nào, họ muốn nhận lại những gì mình xứng đáng nhận, và họ cũng biết rằng nếu như không cố gắng thì không cách nào thành công.

Đặc biệt vào 2 ngày cuối tuần này, tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Phú quý ập vào nhà, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, đắc tài đắc lộc, phát tài cực to. Con giáp tuổi Thìn hãy nắm bắt ngay cơ hội này để kẻo hối hận không kịp.

3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, trong 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), tiền xài phủ phê, vàng nhét ngập két sắt - Ảnh 2
Đặc biệt vào 2 ngày cuối tuần này, tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn ăn ở hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian khổ mà luôn nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Không như những con giáp khác, tuổi Thìn biết mình đang ở vị trí nào, họ muốn nhận lại những gì mình xứng đáng nhận, và họ cũng biết rằng nếu như không cố gắng thì không cách nào thành công.

Vào 2 ngày cuối tuần này, tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Phú quý ập vào nhà, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, đắc tài đắc lộc, phát tài cực to. Con giáp tuổi Thìn hãy nắm bắt ngay cơ hội này để kẻo hối hận không kịp.

3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, trong 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10), tiền xài phủ phê, vàng nhét ngập két sắt - Ảnh 3
Vào 2 ngày cuối tuần này, tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Chúc mừng những con giáp có tên dưới đây bởi tài lộc tăng lên đáng kể khi bước qua đêm nay (18/10).

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