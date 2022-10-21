Cuối tháng 10 Hỷ thần vẫy gọi, đầu tháng 11 trúng số đổi đời, TOP 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng chặn cửa sau, ngập tràn may mắn

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 09:00

Những con giáp này sẽ đón nhận may mắn tới tấp trong khoảng thời gian cuối tháng 10 kéo dài sang đầu tháng 11.

Tuổi Dần

Tuổi Dần không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, quan điểm của người này là "khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu". Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm.

Tử vi học có nói, cuối tháng 10 kéo dài sang đầu tháng 11, tuổi Dần sẽ được sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì. Bên cạnh đó, tình cảm gia đình lại đầm ấm, hạnh phúc, tuổi Dần sẽ sở hữu cuộc sống khiến bao người mơ ước.

Cuối tháng 10 Hỷ thần vẫy gọi, đầu tháng 11 trúng số đổi đời, TOP 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng chặn cửa sau, ngập tràn may mắn - Ảnh 1
Tử vi học có nói, cuối tháng 10 kéo dài sang đầu tháng 11, tuổi Dần sẽ được sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kì trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành.

Theo tử vi dự đoán, cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, vận may của tuổi Ngọ sẽ bất ngờ lội ngược dòng, họ không những được thần tài chiếu cố hết mực mà quý nhân cũng bên cạnh phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Chẳng may có gặp trắc trở thì cũng chỉ là giai đoạn nhất thời, sau tất cả, tuổi Ngọ sẽ có được một cuộc sống viên mãn, không thiếu thứ gì.

Cuối tháng 10 Hỷ thần vẫy gọi, đầu tháng 11 trúng số đổi đời, TOP 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng chặn cửa sau, ngập tràn may mắn - Ảnh 2
Theo tử vi dự đoán, cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, vận may của tuổi Ngọ sẽ bất ngờ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng.

Tử vi học có nói, cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều biến động tích cực, họ sẽ cảm nhận được sự thăng hoa trong công việc lẫn tài vận. Đặc biệt, tuổi Dậu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống những ngày tháng sắp tới có nhiều khởi sắc, công việc suôn sẻ và đời sống tình cảm cũng muôn màu. Nếu tuổi Dậu biết nắm bắt cơ hội thì họ có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đến cuối đời khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Cuối tháng 10 Hỷ thần vẫy gọi, đầu tháng 11 trúng số đổi đời, TOP 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng chặn cửa sau, ngập tràn may mắn - Ảnh 3
Tử vi học có nói, cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều biến động tích cực, họ sẽ cảm nhận được sự thăng hoa trong công việc lẫn tài vận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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