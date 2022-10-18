3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 19/10 đến 31/10, tay phải hứng hồng phúc, tay trái ôm bạc vàng, vượng phát tài lộc

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 07:17

Từ ngày 19/10 đến 31/10, những con giáp dưới đây có cuộc sống vô cùng hanh thông, viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi trời sinh "số sướng" khi phúc lớn mệnh lớn. Đặc biệt, từ ngày 19/10 đến 31/10, người tuổi Mùi còn "sướng" hơn bội phần. Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Mùi. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát tài, tài vận tăng cao. Người tuổi Mùi cũng đạt được công danh trong sự nghiệp.

Đặc biệt, tuổi Mùi còn có thêm quý nhân phù trợ, nên chuyện tậu nhà lầu xe hơi sẽ chẳng có gì khó. Ngoài ra, nếu như tập trung phát triển bản thân, tuổi Mùi có thể về nghỉ hưu sớm và tận hưởng cuộc sống an nhàn, nhà cao cửa rộng.

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 19/10 đến 31/10, tay phải hứng hồng phúc, tay trái ôm bạc vàng, vượng phát tài lộc - Ảnh 1
Đặc biệt, từ ngày 19/10 đến 31/10, người tuổi Mùi còn "sướng" hơn bội phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dự đoán từ ngày 19/10 đến 31/10, người tuổi Tuất sẽ được hưởng vượng khí từ gia môn. Quý nhân chẳng ở đâu xa, chính là người thân của con giáp này. Họ được hưởng phúc từ tổ tiên để lại. Cuộc đời cơ bản an lành, gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an.

Vận mệnh của con giáp này sẽ phất lên khi bước qua đêm nay từ công việc tới tình cảm làm gì cũng thuận. Nếu như đang có ý định khởi nghiệp thì tuổi Tuất hãy bắt đầu ngay và luôn. Cơ hội này sẽ giúp bạn giữ chắc phần thắng. Ngoài ra, cũng nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm trước khi đưa ra 1 quyết định quan trọng nhé.

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 19/10 đến 31/10, tay phải hứng hồng phúc, tay trái ôm bạc vàng, vượng phát tài lộc - Ảnh 2
Dự đoán từ ngày 19/10 đến 31/10, người tuổi Tuất sẽ được hưởng vượng khí từ gia môn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vốn được đánh giá uyên bá‌c, trí tuệ, tuy nhiên lại chưa gặp đúng thời thế. Con giáp tuổi Tỵ có thể chuyển đổi môi trường học tập, làm việc. Với tính cách ôn hoà của mình thì tuổi Tỵ cũng không cần phải lo lắng. Đó có thể là điều tốt mang tới nhiều cơ hội giúp tuổi Tỵ phát huy được hết khả năng bản thân.

Từ ngày 19/10 đến 31/10, tuổi Tỵ bước chuyển mình rõ nét khi may mắn bắt đầu gõ cửa và thời kỳ vận may đến sẽ giúp tuổi Tỵ phát triển sự nghiệp, khẳng định được vị thế và nhanh chóng làm giàu. Trong thời gian này, tuổi Tỵ chính là con giáp hưởng mọi phúc lộc, hô mưa gọi gió tiền bạc luôn rủng rỉnh.

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 19/10 đến 31/10, tay phải hứng hồng phúc, tay trái ôm bạc vàng, vượng phát tài lộc - Ảnh 3
Từ ngày 19/10 đến 31/10, tuổi Tỵ bước chuyển mình rõ nét khi may mắn bắt đầu gõ cửa và thời kỳ vận may đến sẽ giúp tuổi Tỵ phát triển sự nghiệp, khẳng định được vị thế và nhanh chóng làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tiền giăng ngập lối trong 7 ngày tới (15/10 - 21/10), 3 con giáp liên tục gom tiền - tích của, thu phú quý về tay, làm ít hưởng nhiều

Tiền giăng ngập lối trong 7 ngày tới (15/10 - 21/10), 3 con giáp liên tục gom tiền - tích của, thu phú quý về tay, làm ít hưởng nhiều

Tử vi có nói, sang 7 ngày tới, 3 con giáp may mắn dưới đây gặp được quý nhân phù trợ, vận trình lên hương, tiền tài vượng phát. Nếu tiếp tục phấn đầu thì sẽ trở nên giàu sang phú quý.

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