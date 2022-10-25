Tuần đầu tiên tháng 10 âm lịch: 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn hơn người, tình tiền thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 11:24

Sách tử vi cho biết, trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn làm gì cũng thành công.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân khiêm tốn, có ý chí nên cho dù có đạt được thành tích cao cũng không nói với người khác, dù khó khăn vẫn nỗ lực vươn lên tìm kiếm thành công làm nên sự nghiệp lẫy lừng.

Tử vicho rằng trong thời gian tuần đầu tiên tháng 10 âm lịch do được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Thân chắc chắn sẽ có được vô số cơ hội tốt trong công việc, do đó thu nhập tăng lên nhanh chóng. Trong thời gian này, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ vô cùng lên hương, cuộc sóng thăng hoa như diều gặp gió.  Ngoài ra, những người tuổi Thân còn có thêm nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền bạc và tìm được một nửa đích thực cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Tuần đầu tiên tháng 10 âm lịch: 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn hơn người, tình tiền thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Tử vicho rằng trong thời gian tuần đầu tiên tháng 10 âm lịch do được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Thân chắc chắn sẽ có được vô số cơ hội tốt trong công việc, do đó thu nhập tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tính cách tuổi Sửu vốn chăm chỉ, cần cù nên càng có tuổi cuộc sống càng trở nên sung túc. Trong tính cách của người tuổi Sửu phần lớn họ đều rất độc lập, không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự mình cố gắng.

Tử vi dự đoán, trong tuần đầu tháng 10 âm lịch, những người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài chính cuộc sống vô cùng viên mãn. Nếu có ý định mở rộng kinh doanh thì trong thời gian này những người tuổi Sửu hãy nắm bắt thời cơ này. Trong thời gian này, tuổi Sửu cũng có khoảng thời gian viên mãn hạnh phúc bên một tình yêu đích thực của mình.

Tuần đầu tiên tháng 10 âm lịch: 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn hơn người, tình tiền thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, trong tuần đầu tháng 10 âm lịch, những người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài chính cuộc sống vô cùng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 12 con giáp thì người tuổi Tý chính là con giáp may mắn nhất vũ trụ trong thời gian này dù ai đó khó khăn thì những người tuổi Tý vẫn vô cùng giàu sang, sung túc dư dả cả một cuộc đời.

Trong tuần đầu tiên tháng 10 âm lịch, những người tuổi Tý làm gì cũng may mắn dư dả khiến ai cũng ghen tỵ. Đặc biệt, trời sinh những người tuổi Tý không sẽ lên như diều gặp gió cuộc sống vô cùng giàu có viên mãn không ai sánh bằng.

Tuần đầu tiên tháng 10 âm lịch: 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn hơn người, tình tiền thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Trong tuần đầu tiên tháng 10 âm lịch, những người tuổi Tý làm gì cũng may mắn dư dả khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 9 âm lịch phú quý, đầu tháng 10 phát tài, 3 con giáp đón đại hỷ tưng bừng, quý nhân giá đáo, bước ra đường nhặt được vàng ròng

Cuối tháng 9 âm lịch phú quý, đầu tháng 10 phát tài, 3 con giáp đón đại hỷ tưng bừng, quý nhân giá đáo, bước ra đường nhặt được vàng ròng

Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp dưới đây nhận tấm vé vàng may mắn của Thần Tài tiền bạc luôn căng ví, tình duyên viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 10 âm lịch tử vi tháng 10 âm lịch tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'