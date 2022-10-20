Cuối tháng 9 âm lịch phú quý, đầu tháng 10 phát tài, 3 con giáp đón đại hỷ tưng bừng, quý nhân giá đáo, bước ra đường nhặt được vàng ròng

Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp dưới đây nhận tấm vé vàng may mắn của Thần Tài tiền bạc luôn căng ví, tình duyên viên mãn.

Tuổi Mùi Tử vi của tuổi Mùi cho thấy, họ là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Họ luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Mùi tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được chồng yêu thương cưng chiều nhất mực. Sang cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Mùi thành hiện thực. Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều chàng trai theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

Sang cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Mùi thành hiện thực - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Tuổi Ngọ đa phần là những con người rất mộng mơ, có nhiều lý tưởng sống hoài bão, lớn lao. Họ thường là người sống theo bản năng và không thích trói buộc mình vào những nguyên tắc sống cứng nhắc. Dự đoán từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều cơ hội tiến thân, ký kết được những hợp đồng lớn mang lại cho họ nhiều lợi nhuận. Thời điểm này cũng chính là khoảng thời gian vàng ngọc mang lại may mắn cho cuộc sống của người tuổi Ngọ. Con giáp này hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm nên những bước đột phá cho cuộc sống của mình. Chỉ cần người tuổi Ngọ cần cù chăm chỉ, làm việc hết mình sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Dự đoán từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều cơ hội tiến thân, ký kết được những hợp đồng lớn mang lại cho họ nhiều lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Trong tử vi của 12 con giáp, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Hợi chính là con giáp đứng đầu danh sách may mắn. Người tuổi Hợi bản tính luôn hiền lành, phóng khoáng nên trong công việc hay cuộc sống đều được bạn bè đồng nghiệp yêu mến. Con giáp này sẽ được Thần Tài vô cùng chiếu cố về tiền tài người tuổi Hợi muốn gì cũng được Thần Tài đáp ứng. Đây chính là thời gian ngập tràn hạnh phúc của người tuổi Hợi bởi đi đâu họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi Hợi dự báo sẽ đỏ thắm như son. Cuộc sống cứ thế mà thẳng tiến, công việc, tình duyên, tiền bạc luôn may mán hạnh viên mãn. Trong tử vi của 12 con giáp, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Hợi chính là con giáp đứng đầu danh sách may mắn - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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