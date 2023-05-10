Chúc mừng ba con giáp sẽ chuẩn bị đón bão tài lộc vào 7 ngày tới, tình duyên cũng được mãn nguyện

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 00:00

Ba con giáp sau đây 7 ngày tới sẽ đỏ hết phần thiên hạ, không những tài lộc đầy nhà mà tình duyên cũng được như ý.

Tuổi Tỵ 

Chúc mừng ba con giáp sẽ chuẩn bị đón bão tài lộc vào 7 ngày tới, tình duyên cũng được mãn nguyện - Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Trong 12 con giáp, Tỵ là một trong top 3 con giáp may mắn cả về tình và tiền. Những người tuổi tỵ có tính cách cởi mở và thường kết giao với rất nhiều ngời, rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế nên có rất nhiều các mối quan hệ tốt đẹp.

Trong 7 ngày tới, con giáp này gặp nhiều may mắn, vận quý nhân của người tuổi Tỵ vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui. Thời gian 2 ngày nữa nếu người tuổi Tỵ chú ý hơn nữa tới tiểu tiết, suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động thì mọi việc đang thực hiện, hay lên kế hoạch đều có thể thành công.

Tuổi Sửu 

Chúc mừng ba con giáp sẽ chuẩn bị đón bão tài lộc vào 7 ngày tới, tình duyên cũng được mãn nguyện - Ảnh 2
Ảnh minh họa 

Đây cũng là một trong 3 con giáp may mắn, viên mãn. Trong 7 ngày nữa, người tuổi Sửu bước vào một giai đoạn mới, có nhiều kế hoạch mới. Do cung mệnh xuất hiện cát tinh, lại thêm vận chính tài vô cùng vượng phát nên có thể coi đây là thời điểm “Phúc Lộc song toàn” của người tuổi Sửu.

Theo tử vi cho hay, trong 7 ngày tới công việc của người tuổi Sửu thành công viên mãn do có quý nhân phù hộ. Kế hoạch đặt ra vô cùng thuận lợi giúp cho tài khí tăng lên nhanh chóng. Đây là thời điểm thích hợp cho việc cầu tài vận của những người tuổi sửu. Chính vì thế mà tài khoản cá nhân của người tuổi Sửu, bắt đầu quãng thời gian từ đầu tháng luôn đầy ắp tiền bạc, giúp con giáp này có một cuộc sống vô tư vô lo.

Tuổi Tuất 

Chúc mừng ba con giáp sẽ chuẩn bị đón bão tài lộc vào 7 ngày tới, tình duyên cũng được mãn nguyện - Ảnh 3
Ảnh minh họa 

Nếu kể tên top 3 con giáp may mắn, viên mãn nhất trong 12 con giáp thì chúng ta không thể bỏ qua tuổi tuất. Người tuổi Tuất do được đức Bồ Tát phù hộ nên liên tiếp gặp may, nhưng thời điểm đại cát nhất là 7 ngày tới.

Lúc này, vận thế của những người tuổi Tuất khởi sắc rõ rệt, tài vận vượng phát, thu nhập tăng cao, công việc thăng hoa, thuận lợi, các cơ hội thăng quan tiến chức liên tiếp xuất hiện trong thời gian cuối tháng 8 này.

Trên đây là top 3 con giáp may mắn, viên mãn thuận lợi trong nửa cuối tháng 8 này. Về công việc, có hội ngay trước mắt có thể tiến tới thăng quan tiến chức. Tài chính dư giả không lo túng thiếu. Đặc biệt về tình yêu, cả 3 con giáp này đều tìm được ý chung nhân của mình, cuộc sống ngập tràn hạnh phúc.

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (10/5/2023), 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (10/5/2023), 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau vào đúng ngày 10/5/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền