Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 21/12/2022: Trúng số độc đắc, rũ sạch vận xui, gánh lộc về nhà, tiền tài no đủ

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 07:55

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, rũ sạch vận xui, gánh lộc về nhà, tiền tài no đủ vào đúng ngày 21/12/2022.

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra tương đối suôn sẻ trong ngày 21/12. Tuy không quá nổi bật nhưng người tuổi này có vẻ hài lòng với những thành tích đã đạt được. Thần Tài nhập cục nên người tuổi này không khi nào phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tử vi ngày mới vẫn khuyên con giáp này giữ thái độ cầu thị, ham học hỏi để có những bước tiến xa hơn.

 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ vô cùng khởi sắc. Đào hoa nở rộ giúp tuổi người độc thân nhanh chóng tìm được bến đỗ yêu thương. Cả hai có ý với nhau nên việc về chung một nhà sẽ là chuyện sớm muộn.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 21/12/2022: Trúng số độc đắc, rũ sạch vận xui, gánh lộc về nhà, tiền tài no đủ - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra tương đối suôn sẻ trong ngày 21/12Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên khởi sắc và diễn ra dễ dàng. Nhờ khả năng quan sát tinh tế, nhạy bén và cầu tiến nên người tuổi này luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng. Tài năng được công nhận, con đường thăng quan tiến chức mở ra trước mắt người tuổi này.

Vận trình tình cảm tiến triển đặc biệt. Mối quan hệ tình cảm của tuổi này và nửa kia luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của mọi người xung quanh. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu quyết định tiến tới hôn nhân.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 21/12/2022: Trúng số độc đắc, rũ sạch vận xui, gánh lộc về nhà, tiền tài no đủ - Ảnh 2
Đúng hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên khởi sắc và diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Nhờ khả năng quan sát tinh tế, nhạy bén và cầu tiến nên người tuổi này luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng. Tài năng được công nhận, con đường thăng quan tiến chức mở ra trước mắt người tuổi này. 

Nhờ Cát tinh nâng đỡ nên người độc thân sớm tìm được mối nhân duyên tốt lành. Cuộc sống gia đình luôn được viên mãn, hạnh phúc khiến nhiều người không khỏi ghen tị, ngưỡng mộ.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 21/12/2022: Trúng số độc đắc, rũ sạch vận xui, gánh lộc về nhà, tiền tài no đủ - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thầy tử vi dự đoán đúng 99% vào đúng ngày mai (21/12/2022), 3 con giáp 'hứng trọn tài lộc đất trời', tài vận vượng phát, công danh suôn sẻ trăm bề

Thầy tử vi dự đoán đúng 99% vào đúng ngày mai (21/12/2022), 3 con giáp 'hứng trọn tài lộc đất trời', tài vận vượng phát, công danh suôn sẻ trăm bề

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây 'hứng trọn tài lộc đất trời', tài vận vượng phát, công danh suôn sẻ trăm bề vào ngày 21/12/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két