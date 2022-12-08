Theo tử vi 12 con giáp , vào 2 ngày tới 9/12 và 10/12 chỉ toàn những điều suôn sẻ đến với tuổi Ngọ. Đây vốn là con giáp năng động, tháo vát, nhiệt tình trong công việc, rất biết cách tiếp thu và lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh, đặc biệt là những thế hệ đi trước.

Được cát tinh mang đến cơ hội đổi đời, tuổi Ngọ tập trung toàn bộ trí lực, tâm huyết cho nhiệm vụ của mình và không ngừng học hỏi. Tinh thần cầu tiến giúp tuổi Ngọ gặp được quý nhân, thu về những mối quan hệ tốt đẹp.

Người độc thân có thể gây ấn tượng với những người khác giới nhờ vào khiếu ăn nói, năng lực của bản thân. Bạn rất dễ trở thành tâm điểm trước đám đông, đừng e ngại mà hãy cứ thể hiện cá tính vốn có.

Những người có gia đình cuộc sống hôn nhân êm ấm, thấu hiểu. Chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về kinh tế, hai bạn hoàn toàn làm chủ được tài chính.

Tuổi Dậu

Vào 2 ngày tới 9/12 và 10/12, người tuổi Dậu cũng tam hợp Thái Tuế nên mọi mặt của họ đều sẽ rất tốt, làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi.

Hơn nữa người tuổi Dậu có ngũ hành tương sinh, họ sẽ gặp được nhiều quý nhân trong con đường sự nghiệp. Nếu đang làm nhân viên thì có thể được thăng chức hoặc tăng lương, tự thân lập nghiệp sẽ nhận được đơn hàng và hạng mục mới, nói chung tất cả đều phát triển theo hướng thuận lợi.

Lúc này, người tuổi Dậu cũng tập trung hết sức lực vào sự nghiệp nên không thể dành nhiều thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm của bản thân mình. Trong năm nay, vận đào hoa của họ chỉ ở mức bình thường, không có bước tiến mới.

Thật ra nguyên nhân là bởi con giáp này có xu hướng xem trọng sự nghiệp và quyền lực, từ trước đến nay chưa từng bỏ qua một cơ hội kiếm tiền hay thăng chức nào. Vì thế nên trong năm nay, so với việc yêu đương thì họ phù hợp với việc kiếm tiền hơn.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng vào 2 ngày tới 9/12 và 10/12, tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, tốt lành. Con giáp này được cục diện Tam Hợp nâng đỡ nên cả công việc lẫn tài chính đều suôn sẻ. Đây chính là cơ hội để bản mệnh gỡ gạc những khoản tổn thất trước đây.

Trong thời gian này, khi may mắn ập đến, tốc độ kiếm tiền của người tuổi Tuất ngày một nhanh chóng, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Bản mệnh cũng có thể để ra một khoản kha khá, tích lũy cho tương lai.

Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn. Những công sức mà bản mệnh đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng dù làm gì, tuổi Tuất vẫn phải đề phòng kẻ tiểu nhân bên cạnh rình rập, lợi dụng.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.