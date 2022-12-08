10 ngày tới lộc phủ toàn gia, không lo hết tiền: THẦN TÀI ban phước, 3 con giáp may mắn bùng đỏ, ăn nên làm gia, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 06:30

Vận trình may mắn vào 10 ngày tới đây giúp những con giáp này làm gì cũng gặp thuận lợi, có tiền tài và sự nghiệp vững vàng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

10 ngày tới lộc phủ toàn gia, không lo hết tiền: THẦN TÀI ban phước, 3 con giáp may mắn bùng đỏ, ăn nên làm gia, vạn sự như ý - Ảnh 1

Vào 10 ngày tới đây, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát.

Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Tuổi Dậu

Có thể nói  vào 10 ngày tới đây là một thời cơ thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc.

Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

10 ngày tới lộc phủ toàn gia, không lo hết tiền: THẦN TÀI ban phước, 3 con giáp may mắn bùng đỏ, ăn nên làm gia, vạn sự như ý - Ảnh 2

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

Tuổi Tỵ

Vào 10 ngày tới đây, người tuổi Tỵ có mối quan hệ tam hợp với Thái Tuế, nhìn tổng thể tất cả đều rất tốt, hầu hết mọi việc đều phát triển theo hướng mà bản thân dự đoán.

Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, họ được hai sao tốt là "Quốc Ấn" và "Thiên Đức" nhập mệnh, có thể gặp dữ hóa lành, đường tài vận và đường sự nghiệp vô cùng hanh thông.

10 ngày tới lộc phủ toàn gia, không lo hết tiền: THẦN TÀI ban phước, 3 con giáp may mắn bùng đỏ, ăn nên làm gia, vạn sự như ý - Ảnh 3

Tử vi tuổi Tỵ vào 10 ngày tới đây, đường tài lộc và đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ phần vì quá thuận lợi nên họ tập trung toàn bộ sức lực vào việc kiếm tiền, do đó có thể hơi lơ là trong chuyện tình cảm.

Cả ngày đều bận lo cho sự nghiệp nên về cơ bản họ không thể quan tâm nhiều đến chuyện yêu đương của mình. 

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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