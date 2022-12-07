Thứ Năm tài lộc, Thứ Sáu phát tài: 3 con giáp ôm trọn may mắn, hưởng hết vinh hoa vào 8 và 9/12, làm ăn thịnh vượng, tiền bạc tăng nhanh, tài khoản nhảy số "chóng cả mặt"

Vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này có nhiều may mắn đối với người tuổi Tị. Nhờ có Thiên Ấn và Chính Ấn phù trợ mà ngay từ đầu tuần, bạn đã được trao cho cơ hội để khẳng định giá trị bản thân mình. Tuy nhiên, sau khi gặt hái được thành công, bạn cần hành xử một cách khiêm tốn, chớ lên mặt với người khác nhé.

Phương diện tài chính có nhiều cải thiện vào cuối tuần, dù làm trong ngành nghề gì đi nữa thì bạn cũng thu được lợi nhuận và lương thưởng tương xứng. Bạn có thể nhận thấy rằng công sức của mình bỏ ra đã được trả giá một cách xứng đáng.

Có cát tinh Tử Vi trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn đặt câu hỏi cho những người đi trước để có được những lời giải thích đúng đắn.

Tình cảm của bản mệnh cũng khởi sắc vô cùng rực rỡ, mà chủ yếu là vào thời điểm giữa tuần.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Sửu có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần. Tuy nhiên, vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này, tài vận của người tuổi Sửu bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều. Trong thời gian này người tuổi Sửu được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Tuổi Dần

Tuần Dần gạt bỏ khó khăn vươn lên trở thành con giáp may mắn vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này. Thời điểm này mọi tinh hoa đất trời đều hướng về con giáp Dần, lại thêm được Tam Hội nâng đỡ, che chở mà tuổi Dần chứng minh được năng lực bản thân, nói được làm được.

Mọi phương diện, lĩnh vực bạn theo đuổi đều được bạn thực hiện một cách nghiêm túc, đầu tư không ít thời gian và sức lực mà mang lại kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng.

Những người làm công ăn lương công việc ổn định dễ có cơ hội thăng tiến, chạm tay đến một vị trí quan trọng trong tập thể, chứng tỏ được năng lực chuyên môn cũng như tài năng lãnh đạo của bản thân.

Thời tới không kịp cản, tài lộc đổ về cửa, tiền tiêu không cần suy nghĩ mà tình duyên cũng thắm nồng hạnh phúc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.