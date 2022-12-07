Bước sang rằm tháng 11 âm lịch, 3 tuổi uống no lộc Trời, tài vận hanh thông, sự nghiệp rực rỡ, tiền về túi ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 21:15

Tử vi cho biết khi bước vào rằm tháng 11 âm lịch năm nay, những con giáp này sẽ đạt được may mắn rực rỡ, tiền tài nhiều vô số kể.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cũng là một trong các con giáp khá may mắn về tiền bạc khi bước vào rằm tháng 11 âm lịch. Nhờ có sự tinh nhanh, tư duy sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, ham học hỏi và sẵn sàng tiếp thu cái mới cho nên họ dễ dàng nắm bắt được cơ hội, đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông.

Bước sang rằm tháng 11 âm lịch, 3 tuổi uống no lộc Trời, tài vận hanh thông, sự nghiệp rực rỡ, tiền về túi ầm ầm - Ảnh 1

Những tháng này là giai đoạn thích hợp cho người tuổi Tỵ mưu cầu tiền tài. Bản mệnh được thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên công việc may mắn, thu nhập rủng rỉnh dồi vào, vướng mắc khó khăn hay bất lợi đều được giúp đỡ cho nên hoạnh phát hoạnh tài.

Người sinh vào năm Tỵ bước vào rằm tháng 11 âm lịch lại càng thăng hoa hơn, tài lộc dồi dào, cuộc sống thuận lợi. Đặc biệt, với những ai còn đang độc thân, trong tháng sẽ tìm được ý trung nhân, được người thương hỗ trợ đắc lực về mặt tài chính cũng như phát triển sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Mão

Trời phú cho người tuổi Mão sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi dự báo rằng bước vào rằm tháng 11 âm lịch, tài lộc của con giáp này được Thần Tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy.

Bước sang rằm tháng 11 âm lịch, 3 tuổi uống no lộc Trời, tài vận hanh thông, sự nghiệp rực rỡ, tiền về túi ầm ầm - Ảnh 2

Thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh rủ bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đa phần đều hòa đồng, năng động. Họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường.

Thân dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, bản mệnh rất giỏi trong việc lên kết hoạch cho tương lai. Thân chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Bước vào rằm tháng 11 âm lịch, Thân có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ có thể còn được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn tài chính.

Bước sang rằm tháng 11 âm lịch, 3 tuổi uống no lộc Trời, tài vận hanh thông, sự nghiệp rực rỡ, tiền về túi ầm ầm - Ảnh 3

Thế nhưng Thân cũng cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn phải chịu hậu quả nặng nề.

Với người làm kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Thân thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Nhờ lộc Trời cho nên vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này, những con giáp sau liên tục gặp may mắn, kinh doanh đạt đỉnh cao, tài lộc tăng liên tục.

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