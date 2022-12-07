Vào 3 ngày may mắn (7, 8, 9/12) có nhiều may mắn đối với người tuổi Tị. Nhờ có Thiên Ấn và Chính Ấn phù trợ mà ngay từ đầu tuần, bạn đã được trao cho cơ hội để khẳng định giá trị bản thân mình. Tuy nhiên, sau khi gặt hái được thành công, bạn cần hành xử một cách khiêm tốn, chớ lên mặt với người khác nhé.

Phương diện tài chính có nhiều cải thiện, dù làm trong ngành nghề gì đi nữa thì bạn cũng thu được lợi nhuận và lương thưởng tương xứng. Bạn có thể nhận thấy rằng công sức của mình bỏ ra đã được trả giá một cách xứng đáng.

Có cát tinh Tử Vi trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn đặt câu hỏi cho những người đi trước để có được những lời giải thích đúng đắn.

Tình cảm của bản mệnh cũng khởi sắc vô cùng rực rỡ, mà chủ yếu là vào thời điểm giữa tuần.

Tuổi Thân

Tuổi Thân vào 3 ngày may mắn (7, 8, 9/12) vận trình thuận lợi hơn hẳn khi có Lục Hợp che chở. Nhờ thế, tinh thần làm việc của con giáp này trong ngày lên cao. Bản mệnh giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt, không màng tới hậu quả.

Có thể thấy rõ mọi kế hoạch của tuổi Thân trong ngày diễn ra trôi chảy. Dù làm gì bản mệnh cũng thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bạn cảm thấy thấy phiền lòng cả.

Chuyện tình cảm lại có nhiều điều khiến bạn không hài lòng. Nửa kia không hiểu và thông cảm cho công việc của Thân, đòi hỏi con giáp này phải dành toàn bộ thời gian cho mình trong khi bạn thấy đối phương cư xử thật vô lý.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được dự báo có một cuộc sống nhẹ nhàng, nhàn tênh vào 3 ngày may mắn (7, 8, 9/12) bởi gặp được quý nhân phù trợ. Đặc biệt sự nghiệp lại càng nở rộ bởi thêm tác động đến từ phía Lục Hợp.

Bạn tăng thêm nguồn cảm hứng cho bản thân khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, luôn hăng hái tiến về phía trước nên chuyện gì cũng trôi qua êm ru, bình ổn. Thậm chí bản mệnh còn có những bước nhảy vọt trong những ngày này.

Tài lộc đổ xô về túi, ai kinh doanh online những mảng liên quan đến thời trang, phụ kiện lại càng vượng phát, chuyện tạo ra bão đơn là hết sức bình thường.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.