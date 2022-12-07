Phá đảo túi tiền Thần Tài, 3 con giáp từ 18h ngày 7/12 giàu sang hết nấc, tiền về túi ầm ầm, lộc hanh thông rực rỡ, chuyện vui gõ cửa liên hồi

Tử vi từ 18h ngày 7/12, tuổi Ngọ có thể đạt được nhiều điều ưng ý trong sự nghiệp ngay vào tuần này. Bạn bắt tay vào làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi, thậm chí có thể trở thành người dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Chính Ấn và Thiên Ấn cho thấy đây là thời điểm thích hợp để bạn tìm một chỗ đứng phù hợp với mình.

Túi tiền của bản mệnh cũng khá rủng rỉnh, đặc biệt nếu bạn là người làm nghề tự do hoặc có thêm các công việc tay trái. Sự chăm chỉ, trách nhiệm của bạn đã chinh phục được các đối tác, khách hàng, khiến ai đã từng hợp tác với bạn một lần đều muốn quay trở lại.

Tuy nhiên, dù có rủng rỉnh đến thế nào đi nữa, bạn cũng cần phải tự nhắc nhở mình tiết kiệm hơn, kẻo hung tinh Đại Hao chiếu mệnh sẽ khiến bạn rất dễ rơi vào cảnh cháy túi đấy. Trước khi bỏ tiền ra mua sắm món hàng gì, bạn nên cân nhắc giá cả và tính thiết thực của món đồ.

Chuyện tình cảm khá êm đềm khi các thành viên trong nhà luôn quan tâm, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với nhau.

Tuổi Dậu

Trong ngày có Tam Hợp cục hỗ trợ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao.

Ngoài ra, cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh nên có thể nhận được sự trợ giúp đắc lực của bạn bè, đồng nghiệp.

Thời gian này túi tiền của người tuổi Dậu không có nhiều biến động. Bạn không phải chi tiêu nhiều tiền bạc, tuy vậy các khoản tài chính bạn mong đợi cũng sẽ chưa đến với bạn trong ngày này.

Chuyện tình cảm cũng tiến triển vô cùng thuận lợi. Nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn xa nữa. Các cặp vợ chồng cũng tìm được sự đồng điệu về tâm hồn, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Tuổi Mùi

Tử vi từ 18h ngày 7/12, những người tuổi Mùi là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Những người tuổi Mùi nếu đang làm kinh doanh buôn bán thì càng trở nên thăng hoa phát tài tiền bạc, các hợp đồng khách hàng lớn tự tìm đến khiến cho người tuổi Mùi càng trở nên giàu có.

Với người làm công ăn lương thì càng nỗ lực càng trở nên phát tài giàu có, được cấp trên tin tưởng cất nhắc lên vị trí mới.

Trong tháng này, họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên Đán, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.