Từ 8/12 đến 15/12: Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tốt số nhất thiên hạ, tài lộc đạt đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang nứt vách

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 19:45

Tử vi dự báo từ 8/12 đến 15/12, những con giáp này sẽ có vận may tài lộc đầy phấn khởi, làm gì cũng gặp may mắn bội phần.

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Từ 8/12 đến 15/12: Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tốt số nhất thiên hạ, tài lộc đạt đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang nứt vách - Ảnh 1

Cũng có thể, con giáp phát tài từ 8/12 đến 15/12 sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Từ 8/12 đến 15/12: Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tốt số nhất thiên hạ, tài lộc đạt đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang nứt vách - Ảnh 2

Từ 8/12 đến 15/12, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát.

Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khá linh hoạt, giỏi giang nhưng cũng có phần nóng nảy. Đôi khi họ làm việc không cần suy nghĩ. Mão dám theo đuổi ước mơ, không sợ thử thách, không sợ thất bại.

Trong tương lai, nếu Mão muốn thành công hơn thì cần học cách điềm tĩnh và tính toán kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng chính là bí quyết giúp họ ngày một thăng tiến.

Từ 8/12 đến 15/12: Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tốt số nhất thiên hạ, tài lộc đạt đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang nứt vách - Ảnh 3

Từ 8/12 đến 15/12, Mão rước lộc vào nhà, tài lộc vượng lên trông thấy. Người làm công ăn lương dù dự án khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, thu về nhiều thành quả.

Người làm kinh doanh ký được hợp đồng, các thương vụ thuận buồm xuôi gió, mang về lợi nhuận lớn. Mão càng kiên trù càng thu về thành quả như mong đợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thứ Năm tài lộc, Thứ Sáu phát tài: 3 con giáp ôm trọn may mắn, hưởng hết vinh hoa vào 8 và 9/12, làm ăn thịnh vượng, tiền bạc tăng nhanh, tài khoản nhảy số "chóng cả mặt"

Thứ Năm tài lộc, Thứ Sáu phát tài: 3 con giáp ôm trọn may mắn, hưởng hết vinh hoa vào 8 và 9/12, làm ăn thịnh vượng, tiền bạc tăng nhanh, tài khoản nhảy số "chóng cả mặt"

Nhờ lộc Trời cho nên vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này, những con giáp sau liên tục gặp may mắn, kinh doanh đạt đỉnh cao, tài lộc tăng liên tục.

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