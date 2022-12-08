Rằm tháng 11 âm lịch số đỏ bừng bừng: 3 con giáp "lọt mắt" Thần Tài, vận trình thăng hoa, kiếm tiền ào ào, sự nghiệp tăng tiến

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 07:20

Bước vào rằm tháng 11 âm lịch này, những con giáp sau đón nhiều may mắn mới, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cũng là một trong các con giáp may mắn về tiền bạc khi bước vào rằm tháng 11 âm lịch. Nhờ có sự tinh nhanh, tư duy sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, ham học hỏi và sẵn sàng tiếp thu cái mới cho nên họ dễ dàng nắm bắt được cơ hội, đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông.

Rằm tháng 11 âm lịch số đỏ bừng bừng: 3 con giáp 'lọt mắt' Thần Tài, vận trình thăng hoa, kiếm tiền ào ào, sự nghiệp tăng tiến - Ảnh 1

Những tháng này là giai đoạn thích hợp cho người tuổi Tỵ mưu cầu tiền tài. Bản mệnh được thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên công việc may mắn, thu nhập rủng rỉnh dồi vào, vướng mắc khó khăn hay bất lợi đều được giúp đỡ cho nên hoạnh phát hoạnh tài.

Người sinh vào năm Tỵ bước vào rằm tháng 11 âm lịch lại càng thăng hoa hơn, tài lộc dồi dào, cuộc sống thuận lợi. Đặc biệt, với những ai còn đang độc thân, trong tháng sẽ tìm được ý trung nhân, được người thương hỗ trợ đắc lực về mặt tài chính cũng như phát triển sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dự báo sẽ gặp nhiều may mắn khi bước vào rằm tháng 11 âm lịch. Người làm công ăn lương hãy cập nhật các kỹ năng mới để có thể đảm nhận tốt vị trí cấp trên giao phó.

Có thể lúc mới đầu, bạn sẽ hơi lo lắng một chút, song sau đó bạn có thể nhận ra đây là cơ hội rất tốt để mình rèn luyện và phát triển bản thân.

Tình hình tài chính tiến triển khá khả quan, dù đôi khi bạn có thể cảm thấy lo lắng khi mọi thứ diễn ra khác với định hình của bạn. Hãy thử sức mình ở cả những lĩnh vực mà bạn chưa biết rõ, có thể nhờ đó, bạn lại phát hiện ra hướng kiếm tiền mới cho mình.

Rằm tháng 11 âm lịch số đỏ bừng bừng: 3 con giáp 'lọt mắt' Thần Tài, vận trình thăng hoa, kiếm tiền ào ào, sự nghiệp tăng tiến - Ảnh 2

Những người tuổi Thân có dấu hiệu tích cực về chuyện tình duyên, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nhận được nhiều sự săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai.

Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù thử thách ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng bước vào rằm tháng 11 âm lịch, tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, tốt lành. Con giáp này được cục diện Tam Hợp nâng đỡ nên cả công việc lẫn tài chính đều suôn sẻ. Đây chính là cơ hội để bản mệnh gỡ gạc những khoản tổn thất trước đây.

Rằm tháng 11 âm lịch số đỏ bừng bừng: 3 con giáp 'lọt mắt' Thần Tài, vận trình thăng hoa, kiếm tiền ào ào, sự nghiệp tăng tiến - Ảnh 3

Trong thời gian này, khi may mắn ập đến, tốc độ kiếm tiền của người tuổi Tuất ngày một nhanh chóng, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Bản mệnh cũng có thể để ra một khoản kha khá, tích lũy cho tương lai.

Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn. Những công sức mà bản mệnh đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng dù làm gì, tuổi Tuất vẫn phải đề phòng kẻ tiểu nhân bên cạnh rình rập, lợi dụng.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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