Chạm mốc thành công: 3 tuổi cuối tháng 11 âm lịch may mắn rực rỡ, đầu tháng 12 kiếm bội tiền tài, tay ôm bạc tay thu vàng, giàu sang tột đỉnh, ăn Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 08:45

Không còn chật vật lo âu, cuối tháng 11 âm lịch đến đầu tháng 12 âm lịch, những con giáp sau cứ thể làm giàu, tài vận tăng vùn vụt.

Tuổi Thìn

Chúc mừng tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn, gặt hái nhiều thành công vang dội trong cuối tháng 11 âm lịch đến đầu tháng 12 âm lịch. Đây là tháng cuối cùng của năm 2022 – tháng tích tụ lộc trời ban.

Chạm mốc thành công: 3 tuổi cuối tháng 11 âm lịch may mắn rực rỡ, đầu tháng 12 kiếm bội tiền tài, tay ôm bạc tay thu vàng, giàu sang tột đỉnh, ăn Tết linh đình - Ảnh 1

Tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho bạn những dự án quan trọng.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khá linh hoạt, giỏi giang nhưng cũng có phần nóng nảy. Đôi khi họ làm việc không cần suy nghĩ. Mão dám theo đuổi ước mơ, không sợ thử thách, không sợ thất bại.

Trong tương lai, nếu Mão muốn thành công hơn thì cần học cách điềm tĩnh và tính toán kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng chính là bí quyết giúp họ ngày một thăng tiến.

Chạm mốc thành công: 3 tuổi cuối tháng 11 âm lịch may mắn rực rỡ, đầu tháng 12 kiếm bội tiền tài, tay ôm bạc tay thu vàng, giàu sang tột đỉnh, ăn Tết linh đình - Ảnh 2

Cuối tháng 11 âm lịch đến đầu tháng 12 âm lịch Mão rước lộc vào nhà, tài lộc vượng lên trông thấy. Người làm công ăn lương dù dự án khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, thu về nhiều thành quả.

Người làm kinh doanh ký được hợp đồng, các thương vụ thuận buồm xuôi gió, mang về lợi nhuận lớn. Mão càng kiên trù càng thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Ngọ

Bề ngoài người tuổi Ngọ nhìn có vẻ nhiệt tình, cởi mở hoạt bát, nhưng thật ra trong lòng họ luôn cô đơn tĩnh mịch, khó ai có thể thực sự bước vào trái tim họ.

Cuối tháng 11 âm lịch đến đầu tháng 12 âm lịch, đường tài lộc và đường sự nghiệp của họ rất tốt, có tin vui như thăng chức hay tăng lương, hoặc có thể là nhận được đơn hàng mới, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, gặt hái được nhiều thành công. Hơn nữa họ vốn là người vừa có năng lực vừa có thực lực, một khi có cơ hội thì họ nhất định sẽ không bỏ qua.

Chạm mốc thành công: 3 tuổi cuối tháng 11 âm lịch may mắn rực rỡ, đầu tháng 12 kiếm bội tiền tài, tay ôm bạc tay thu vàng, giàu sang tột đỉnh, ăn Tết linh đình - Ảnh 3

Người tuổi Ngọ làm người chính trực, làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, luôn có tính sáng tạo, họ luôn giữ một vai trò quan trọng trong bộ máy của công ty.

Con đường sự nghiệp của con giáp này phát triển rất tốt, lên như diều gặp gió. Dẫu vậy, năm nay đường tình duyên của họ dường như không được như ý, không có bước tiến mới. Vì vậy năm nay họ phù hợp với việc kiếm tiền hơn là việc yêu đương.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang rằm tháng 11 âm lịch, 3 tuổi uống no lộc Trời, tài vận hanh thông, sự nghiệp rực rỡ, tiền về túi ầm ầm

Bước sang rằm tháng 11 âm lịch, 3 tuổi uống no lộc Trời, tài vận hanh thông, sự nghiệp rực rỡ, tiền về túi ầm ầm

Tử vi cho biết khi bước vào rằm tháng 11 âm lịch năm nay, những con giáp này sẽ đạt được may mắn rực rỡ, tiền tài nhiều vô số kể.

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