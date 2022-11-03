Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 4/11/2022, tuổi Tý có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Nguồn thu nhập gia tăng cũng không có gì là bất ngờ vì đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua. Có thể bản mệnh làm việc vì lòng đam mê và trách nhiệm nhưng đó là những gì xứng đáng nhận được.

Vận tình cảm ngày mai rất thuận lợi. Người độc thân sẽ tìm được mối nhân duyên “trời sinh một cặp”. Với đôi lứa yêu nhau, đôi bên đều cảm nhận được quan điểm sống lạc quan, theo đuổi thành công. Đời sống gia đình đa màu sắc bởi người này luôn tạo ra nhiều bất ngờ, những tình tiết hấp dẫn.

Trong lúc vận tài lộc tiến triển tốt, con giáp này nên tập trung phát triển việc làm ăn kinh doanh . Thời cơ để kiếm tiền đã đến rồi, tuổi Tý hãy tập trung thời gian và công sức để đẩy mạnh sức tiêu thụ trong thời gian này. Thần Tài đang đứng về phía bản mệnh, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo về nhà.

Người độc thân sẽ tìm được mối nhân duyên “trời sinh một cặp” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, trong ngày thứ Sáu 4/11/2022, tiền bạc không còn là nỗi lo của tuổi Dần. Con giáp này có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính, nếu có kế hoạch chi tiêu hợp ý là không lo rơi vào cảnh túng thiếu. Nhưng cũng đừng thấy dư dả mà mải mê mua sắm vung tay quá trán.

Vận trình ngày mới lên cao nhờ cục diện Dần Hợi bán hợp. Bản mệnh được quý nhân giúp sức trong công việc nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Con giá này chỉ cần phát huy tối đa khả năng của mình là được, con đường tiến thân phía trước vô cùng rộng mở.

Vận trình ngày mới lên cao nhờ cục diện Dần Hợi bán hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão Hợi bán hợp mang về may mắn cho người tuổi Mão ở cả phương diện tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, may mắn ngập tràn. Con giáp này có nhiều thời gian dành cho gia đình, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, không chỉ về thể chất mà còn cả về tinh thần nữa.

Thiên Tài cho quý nhân soi chiếu vận trình, người tuổi Mão chẳng cần tìm kiếm đâu xa mà tài lộc ở ngay trước mắt. Bản mệnh chỉ cần chịu khó bớt chút thời gian làm thêm là có thể tăng ngay nguồn thu nhập cho mình. Tiền bạc không quá khó kiếm đâu. Điều quan trọng là con giáp này không ngại ngần khó khăn.

Bên cạnh đó, tuổi Mão có thể sẽ gặp được định mệnh của đời mình. Con giáp này trước giờ không mấy tin vào tình yêu sét đánh, nhưng khi gặp được thì bản mệnh hiểu chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cục diện lục hợp giúp cho khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn.

Mão Hợi bán hợp mang về may mắn cho người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo