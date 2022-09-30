Chưa đầy 24h nữa bước qua tháng 10: ngàn sao tinh tú đang vẫy gọi 3 con giáp, hóa giải mọi vận đen, đón may mắn tới tấp, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 07:01

Bước sang tháng mới, mọi sự đều hanh thông khởi sắc đối với 3 con giáp này, tạm biệt những đen đủi trước đó, họ sẽ đón nhiều vận may bất ngờ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi được biết đến với tính tình ít nói, làm nhiều, đôn hậu. Họ làm việc gì cũng tỉ mỉ, đáng tin cậy. Con giáp này còn giỏi giao tiếp, biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình. Thế nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra nóng nảy, bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý từ người khác.

Chưa đầy 24h nữa bước qua tháng 10: ngàn sao tinh tú đang vẫy gọi 3 con giáp, hóa giải mọi vận đen, đón may mắn tới tấp, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 10 sắp tới đây, con giáp tuổi Mùi được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tiền bạc đến nhà. Vận may đến không ngừng khiến con giáp này làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hanh thông thuận lợi. Trong thời gian này, Mùi sẽ nhận được thêm công việc, dự án nên nguồn lợi nhuận mang về sẽ rất lớn.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp được quý nhân phù trợ. Họ nhận thêm được những lời khuyên quý giá để quyết đoán hơn trên thương trường. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ nên được trời ban phúc lộc, có thể tất toán nợ nần, tiền tài dư dả.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường tài năng, nhãn quan tinh tường, đồng thời hết mực tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Bản mệnh thường có vận quý nhân vượng nên cuộc sống hay công việc cũng trở nên thuận lợi hơn phần nào.

Chưa đầy 24h nữa bước qua tháng 10: ngàn sao tinh tú đang vẫy gọi 3 con giáp, hóa giải mọi vận đen, đón may mắn tới tấp, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 10 sắp tới, người tuổi Tý sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn vì kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến triển nhịp nhàng theo dự kiến của họ. Sở dĩ họ đạt được trạng thái này không chỉ nhờ vận khí hanh thông đến từ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, mà còn cần có một quá trình dày công nỗ lực, chuẩn bị kỹ càng từ trước tới giờ.

Khi đã có Cát Tinh mở đường, người tuổi Tý có thể tích cực thực hiện những kế hoạch lớn đã ấp ủ, tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm tích lũy. Tài lộc của bản mệnh cũng theo đó đi lên. Một vài trắc trở xảy đến được họ bình tĩnh giải quyết, tiền bạc vẫn đủ đầy, thoát khỏi vận xui.

Tuổi Thân

Trong giai đoạn trước, người tuổi Thân thường phải cảnh giác trước những rắc rối đến từ môi trường làm việc xung quanh, thị phi xung quanh đồng nghiệp hoặc cấp trên. Tuy khó khăn, vất vả nhưng nhờ vậy, họ cũng học được cách kiềm chế cảm xúc cá nhân, chỉ tập trung vào mấu chốt công việc và ẩn mình chờ thời.

Chưa đầy 24h nữa bước qua tháng 10: ngàn sao tinh tú đang vẫy gọi 3 con giáp, hóa giải mọi vận đen, đón may mắn tới tấp, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10 sắp tới chính là “thời cơ” mà người tuổi Thân đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn.

Tài lộc của người tuổi Thân có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng. Đây đều là kết quả của quá trình nỗ lực suốt thời gian trước khi, gồng gánh vượt qua khó khăn để thể hiện năng lực bản thân. Khi đã xây được nền móng vững chắc, được cấp trên ghi nhận nỗ lực, công việc về sau sẽ càng thuận lợi hơn, hứa hẹn nhiều tin vui.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp mua két sắt đựng tiền đi là vừa, tháng 10 sắp tới người thì lên chức, người lại trúng số độc đắc

3 con giáp mua két sắt đựng tiền đi là vừa, tháng 10 sắp tới người thì lên chức, người lại trúng số độc đắc

Theo tử vi - tướng số, tháng 10 sắp tới chính là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp sau. Họ sẽ gặp được những may mắn bất ngờ, thậm chí có thể là bước chuyển biến lớn trong thời gian sắp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 22 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10