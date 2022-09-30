Chưa đầy 24h nữa bước qua tháng 10: ngàn sao tinh tú đang vẫy gọi 3 con giáp, hóa giải mọi vận đen, đón may mắn tới tấp, vạn sự hanh thông

Bước sang tháng 10 sắp tới đây, con giáp tuổi Mùi được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tiền bạc đến nhà. Vận may đến không ngừng khiến con giáp này làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hanh thông thuận lợi. Trong thời gian này, Mùi sẽ nhận được thêm công việc, dự án nên nguồn lợi nhuận mang về sẽ rất lớn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi được biết đến với tính tình ít nói, làm nhiều, đôn hậu. Họ làm việc gì cũng tỉ mỉ, đáng tin cậy. Con giáp này còn giỏi giao tiếp, biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình. Thế nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra nóng nảy, bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý từ người khác.

Người tuổi Tý thường tài năng, nhãn quan tinh tường, đồng thời hết mực tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Bản mệnh thường có vận quý nhân vượng nên cuộc sống hay công việc cũng trở nên thuận lợi hơn phần nào.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp được quý nhân phù trợ. Họ nhận thêm được những lời khuyên quý giá để quyết đoán hơn trên thương trường. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ nên được trời ban phúc lộc, có thể tất toán nợ nần, tiền tài dư dả.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 10 sắp tới, người tuổi Tý sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn vì kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến triển nhịp nhàng theo dự kiến của họ. Sở dĩ họ đạt được trạng thái này không chỉ nhờ vận khí hanh thông đến từ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, mà còn cần có một quá trình dày công nỗ lực, chuẩn bị kỹ càng từ trước tới giờ.

Khi đã có Cát Tinh mở đường, người tuổi Tý có thể tích cực thực hiện những kế hoạch lớn đã ấp ủ, tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm tích lũy. Tài lộc của bản mệnh cũng theo đó đi lên. Một vài trắc trở xảy đến được họ bình tĩnh giải quyết, tiền bạc vẫn đủ đầy, thoát khỏi vận xui.

Tuổi Thân

Trong giai đoạn trước, người tuổi Thân thường phải cảnh giác trước những rắc rối đến từ môi trường làm việc xung quanh, thị phi xung quanh đồng nghiệp hoặc cấp trên. Tuy khó khăn, vất vả nhưng nhờ vậy, họ cũng học được cách kiềm chế cảm xúc cá nhân, chỉ tập trung vào mấu chốt công việc và ẩn mình chờ thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10 sắp tới chính là “thời cơ” mà người tuổi Thân đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn.

Tài lộc của người tuổi Thân có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng. Đây đều là kết quả của quá trình nỗ lực suốt thời gian trước khi, gồng gánh vượt qua khó khăn để thể hiện năng lực bản thân. Khi đã xây được nền móng vững chắc, được cấp trên ghi nhận nỗ lực, công việc về sau sẽ càng thuận lợi hơn, hứa hẹn nhiều tin vui.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!