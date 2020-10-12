Chỗ nào nhỏ cũng được nhưng 3 chỗ này phải TO mới được chồng thương

Tâm linh - Tử vi 12/10/2020 05:00

Những đặc điểm của phụ nữ càng to càng có phúc, giúp gia đình thịnh vượng, chồng con có cuộc sống giàu sang, phất lên như diều gặp gió.

Dưới đây là những đặc điểm của phụ nữ to sẽ giúp cho công ăn việc làm của chồng ngày một hưng thịnh, con cái ngoan ngoãn, nghe lời, gia đình ngày càng ấm êm hơn.

Tai to

Theo nhân tướng học, đây là bộ phận của phụ nữ càng to càng hốt hết lộc trời ban. Ở nhà, bạn là người mẹ người vợ giỏi giang, yêu chồng chiều con hết mực. Bạn có tiếng nói, giỏi giang nên được chồng con tôn sùng, nể phục.

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Đây là đặc điểm của phụ nữ vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Ở ngoài đường, bạn là người phụ nữ khí chất luôn mang lại sự tin tưởng cho người khác. Ai gặp bạn cũng cảm thấy yêu thương, kính nể. Có thể nói, bạn đi đến đâu là được yêu mến hết mực đến đó, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Mũi to

Theo tử vi, mũi đại diện cho đường “phu”. Người vợ có mũi càng cao và to, sự nghiệp của chồng càng thăng tiến, vượng vận không ngừng. Trong công việc, bạn là người phụ nữ bản lĩnh, có thể gánh vác trách nhiệm, giải quyết mọi việc vô cùng giỏi giang.

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Phụ nữ mũi to thường có lộc lớn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, bạn được mệnh danh là người vợ người mẹ cực chuẩn, không cần phải bàn cãi quá nhiều. Bạn luôn biết lắng nghe và tâm sự với chồng con nên gia đình ngày càng gắn bó, yêu thương nhau.

Nhờ bạn, chồng có công danh viên mãn, con học hành đỗ đạt thành công. Gia đình bên chồng ngày càng giàu có, thịnh vượng. Gia đình bên bạn cũng gặp nhiều may mắn. Nói chung gia đình nào sở hữu người phụ nữ có nét tướng mạo này nên yên tâm vì cuộc đời này không biết khổ là gì.

Mông to

Theo quan niệm dân gian, phụ nữ sở hữu mông to có khả năng sinh nở tốt, mang phúc khí đến cho gia đình. Họ sẽ sinh được những đứa con thông minh, giỏi giang. Không những vậy còn giúp sự nghiệp của chồng chạm đỉnh, thu nhập khủng đổ về tiêu cả đời không hết.

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Đặc điểm này giúp phụ nữ giàu có hơn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi phong thủy, người có đặc điểm này là quý tướng, có cuộc sống giàu sang. Từ khi sinh ra đã sống trong êm ấm, bình yên, tiền tiêu không hết. Đến khi lấy chồng, họ cũng có được cuộc sống như bà hoàng, được chồng cưng như trứng, hứng như hoa.

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Từ khóa:   nhân tướng học phụ nữ khí chất tử vi phong thủy

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