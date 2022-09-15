Chiều nay, đúng 16 giờ 16 phút: Thần tài bắc loa gọi, 3 con giáp số mệnh an bài, phát tài giàu khủng, cuối tháng 9 này sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống viên mãn, 10 người thì 9 người thành công vang dội

Ngay cả khi cuộc sống đang rất khó khăn, nhưng con giáp này vẫn luôn hướng về phía trước. Chỉ cần họ sẵn sàng làm việc chăm chỉ và giữ thái độ tận tâm thì việc gì cũng thành, tiền lớn tiền nhỏ đều chạy vào túi.

Trong cuộc sống này, tuổi Tuất cũng là những người sẵn sàng xông pha và không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách để đạt được điều mình mong muốn. Họ cho rằng mọi chông gai đều giúp bản thân trưởng thành và ngày càng tiến bộ hơn. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ 16 giờ 16 phút hôm nay đến cuối năm vận may của họ sẽ lội ngược dòng, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời.

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn thẳng thắn, trung thực, bên cạnh đó họ luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Trong số những con giáp, người tuổi Tuất không được sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có khả năng tự tạo sự giàu có cho chính mình. Người tuổi Tuất vốn sống đơn giản, tiết kiệm, luôn biết tiêu tiền đúng chỗ.

Cuối tháng 9 này, tuổi Tuất được xem là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, trước khi bước sang năm 2023 sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp họ gầy dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ vào những năm về sau.

Tuổi Thân

Theo tử vi tháng 9, người cầm tinh tuổi Thân nhanh nhạy, thông tuệ, trong người luôn có khiếu hài hước nhưng đôi lúc cũng vô cùng nóng nảy, cả giận. Chính bởi sự nóng nảy, thẳng thắn mà tuổi Thân gặp nhiều bấc trắc khi làm ăn, giao lưu với đối tác, bạn bè.

Những người thân quen, vốn đã gắn bó với bạn lâu dài họ hiểu được bạn "khẩu xà tâm Phật" nên chẳng để bụng hay chấp nhặt câu nói nhưng với những người mới quen biết thì lại khác.

Với hạn Tam Tai với biết bao tai ương, gập ghềnh, thì từ 16 giờ 16 phút hôm nay bản mệnh đã có thể hoàn toàn thay đổi được số mệnh của mình.

Cuối tháng 9, tuổi Thân rất dễ đón nhận được những niềm vui về tài chính, đó sẽ là phao cứu sinh cho những mất mát, thiệt hại của bạn trước đó. Khó khăn không những được giải quyết mà còn mở ra một cánh cửa mới dành cho bản mệnh.

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu làm việc gì cũng có kế hoạch. Họ sẽ không hành động "ăn theo" một cách mù quáng. Con giáp tuổi Dậu cũng hơi bảo thủ và rất sợ cô đơn, nhưng họ không thừa nhận điều đó.

Vào cuối tháng 9 tới, cung tài lộc của con giáp tuổi Dậu sẽ được bảo vệ bởi ngôi sao may mắn, nhờ đó tài lộc tăng vọt, đào hoa vượng phát.

Con giáp tuổi Dậu sẽ liên tục gặp may mắn trong thời gian này. Nếu người tuổi Dậu muốn gặp được tình yêu đích thực của đời mình thì đây cũng là thời điểm tốt để mạnh dạn đầu tư tình cảm, công sức cho người mà bạn cảm mến.

Tin chắc rằng nhờ vượng vận đào hoa lại được ngôi sao may mắn chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình và sự giàu có trong thời gian tới. Tình yêu và của cải cùng vào cửa, cuộc sống của con giáp tuổi Dậu sẽ càng viên mãn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.