Chiều nay 29/9/2022, 3 con giáp sướng như tiên khi lộc về ngập tràn, "tắm " trong biển vàng, làm ăn nhuận phát, đỏ không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 13:20

Những con giáp sau đây có vận tài đỏ rực, đường công danh sự nghiệp cũng phất lên phơi phới, đặc biệt trong chiều 29/9/2022 này.

Tuổi Mùi

Chiều nay 29/9/2022, 3 con giáp sướng như tiên khi lộc về ngập tràn, 'tắm ' trong biển vàng, làm ăn nhuận phát, đỏ không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chiều 29/9/2022 được Tam Hợp cục nâng đỡ nên người buôn bán kinh doanh sẽ có lộc hơn là người làm công ăn lương, nếu muốn cải thiện thu nhập thì nên tìm thêm việc làm bên ngoài nữa nhé. Nếu là dân làm ăn, chắc chắn sẽ có một ngày tiền bạc dư dôi, hợp tác, ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Mặt tiền bạc được Thực Thần chiếu cố nên Mùi cũng không gặp khó khăn gì trong chuyện tiền nong. Hôm nay các bạn có thể mở hàng, khai trương để lấy lộc hoặc làm thêm ngoài giờ kiếm thêm đồng tiền tiêu vặt, kết quả mang lại không hề nhỏ đâu nhé.

Tuổi Thân

Tử vi chiều ngày 29/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế thăng hoa vượt bậc.

Chiều nay 29/9/2022, 3 con giáp sướng như tiên khi lộc về ngập tràn, 'tắm ' trong biển vàng, làm ăn nhuận phát, đỏ không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, được lãnh đạo công nhận sẽ khiến niềm đam mê công việc của bạn càng dâng cao. Bạn rất giỏi giao tiếp với mọi người nên sự hợp tác giữa các phòng ban rất suôn sẻ.

Vận may được phản ánh trong các công việc kinh doanh bên lề. Với sự giúp đỡ của bạn bè và các thành viên trong gia đình, bạn có thể điều hành công việc kinh doanh bên lề của mình và kiếm được nhiều tiền từ nó.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất tài giỏi và siêng năng. Trong công việc, họ thể hiện mình là người nghiêm túc, cầu tiến. Người tuổi này sống tự lập, không thích nhờ vả người khác.

Con giáp tuổi Dậu tự tạo cho mình động lực mạnh mẽ để vượt qua trở ngại, đạt tới thành công. Người tuổi này tính tình khiêm tốn, cẩn trọng, có chính kiến rõ ràng. Con giáp này ham học hỏi và giữ tinh thần học tập suốt đời để không bị tụt hậu.

Chiều nay 29/9/2022, 3 con giáp sướng như tiên khi lộc về ngập tràn, 'tắm ' trong biển vàng, làm ăn nhuận phát, đỏ không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào chiều 29/9/2022, con giáp tuổi Dậu nhận điềm báo may mắn. Họ có năng lực vững vàng lại được quý nhân che chở nên phúc khí tràn đầy. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và cần sẵn sàng cho những chuyến đi công tác xa.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh dự báo sẽ trúng quả đậm, thu về lời lớn. Trong khi những người làm công ăn lương thì cơ hội thăng chức, tăng lương ngày càng rộng mở.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Vào 14h chiều 29/9/2022, lộc vàng bủa vây 3 con giáp như "chuột sa hũ nếp", vận mệnh cải biến, giàu sang "chóng mặt"

Vào 14h chiều 29/9/2022, lộc vàng bủa vây 3 con giáp như "chuột sa hũ nếp", vận mệnh cải biến, giàu sang "chóng mặt"

Đừng lo lắng nếu những ngày trước bạn còn nhiều khó khăn thì từ 14h chiều 29/9/2022, 3 con giáp sau sẽ có nhiều may mắn giúp thay đổi thế cục, bước vào thời kỳ giàu sang.

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