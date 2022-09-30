Chỉ trong 10 ngày tới (1/10 - 10/10): Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh, vơ vét hết lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 19:46

Chỉ trong 10 ngày tới (1/10 - 10/10) Thời điểm này là lúc những con giáp may mắn đón nhận nhiều tài lộc, chi tiêu dễ dàng, thoải mái hơn.

Tuổi Sửu

Chỉ trong 10 ngày tới (1/10 - 10/10) Tam Hội khuyên con giáp tuổi Sửu đừng đặt những mục tiêu sự nghiệp của mình lên trên các mục tiêu và đời sống cá nhân trong ngày này, bởi vì sự cân bằng mới là điều quan trọng nhất, chớ nên quên điều đó. Bạn cần phải chu toàn trong gia đình lẫn cuộc sống cá nhân trước khi có những bước tiến trong sự nghiệp.

Người tuổi Sửu gặp vận may về tiền bạc trong ngày này nhờ có Thiên Tài, thậm chí có người còn trúng thưởng thế nhưng bạn cũng đừng vì thế mà tiêu pha nhiều lên. Tiền là thứ rất dễ mất đi, có bao nhiêu cũng chẳng thể nào đủ, nên ưu tiên kế hoạch tiết kiệm hơn bạn nhé.

Chỉ trong 10 ngày tới (1/10 - 10/10): Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh, vơ vét hết lộc thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Chỉ trong 10 ngày tới (1/10 - 10/10) mà người tuổi Tỵ may mắn ngập tràn, đón toàn tin vui, con giáp này nhờ thế mà có vận trình tình cảm lên cao. Vợ chồng thấu hiểu nhau nên chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn hài hòa hạnh phúc. Hai người có sự tâm đầu ý hợp đến không ngờ, khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ.

Chẳng những vậy, Thiên Tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của những chú Rắn trong 10 ngày này cũng dồi dào chẳng kém. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là thành quả xứng đáng với những cố gắng trước đó của bạn, nó mang ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ nữa.

Người làm kinh doanh có 10 ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ngược xuôi, lại được khách hàng tin tưởng nên luôn ủng hộ nhiệt tình. Làm ăn trọng nhất chữ tín, bạn hiểu được đạo lý này nên luôn chăm chút từng sản phẩm của bản thân để tạo dựng lòng tin nơi người mua.

Chỉ trong 10 ngày tới (1/10 - 10/10): Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh, vơ vét hết lộc thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp tuổi Thân cũng có xu hướng ngày càng cải thiện vào những ngày này. Bạn nên tin tưởng vào bản thân mình, không thoái thác, chối bỏ trách nhiệm. Tinh thần làm việc tốt có thể giúp bạn gây ấn tượng tốt với quý nhân hoặc người làm lãnh đạo.

Đặc biệt, trong thời gian 10 ngày, vận trình có nhiều dấu hiệu cải thiện. Khả năng chịu được khó khăn, vất vả lại chăm chỉ, cần cù của bạn khiến cho những người làm lãnh đạo cảm thấy yên tâm và tin tưởng.

Con giáp sẽ thành công trong 10 ngày này có thể được giao thực hiện những công việc khó, giúp khẳng định vị thế của mình. Đến cuối năm, bạn có thể tự tin kiến nghị một mức lương cao hơn hoặc một vị trí cao hơn trong tập thể.

Chỉ trong 10 ngày tới (1/10 - 10/10): Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh, vơ vét hết lộc thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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