Chỉ chung thủy lúc khó khăn, khi tiền bạc đủ đầy lại trăng hoa ngoại tình là nói đến con giáp nam nào?

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 20:30

Thay lòng đổi dạ khi giàu sang phú quý là các con giáp nam dưới đây.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, đàn ông tuổi Ngọ nổi tiếng là những chú ngựa bất kham, yêu thích cuộc sống tự do tự tại. Vì bản tính hiếu thắng, ham chơi nên lúc trẻ con giáp này thường không giàu có, nhưng sau khi trải qua nhiều sóng gió, họ sẽ có sự nghiệp ổn định. 

Trong giai đoạn khó khăn ấy, tuổi Ngọ cũng tìm được một nửa của đời mình và họ tự hứa rằng sẽ cố gắng thật nhiều để bù đắp cho người vợ hiền của mình. Thế nhưng, khi thực sự giàu có, họ lại quay về với bản tính ham chơi ngày trước, rất khó thay đổi.

Thêm vào đó, nam nhân tuổi Ngọ lại hay cả thèm chóng chán nên khó duy trì được tình yêu lâu dài. Sau khi kết hôn, họ dễ cảm thấy chán nản, vô vị với cuộc sống gia đình luôn đi theo lối mòn, khuôn khổ.

Vì vậy, tuổi Ngọ rất dễ dao động bởi những cử chỉ, hành động thân mật của “người lạ”. Tuy nhiên, do khéo léo và có tài ăn nói nên những lời nói dối của con giáp này luôn được che đậy một cách hoàn hảo, ít khi bị vợ phát hiện. Nếu bị phát hiện, chắc hẳn người vợ của chàng sẽ rất đỗi thất vọng, buồn tủi.

Tuổi Mão

Nhiều người cho rằng đàn ông tuổi Mão là tuýp đàn ông "3 tốt", hiền lành, ôn hòa, không bao giờ nổi giận với nửa kia. Đúng là nam sinh năm Mão tốt tính nhưng điều đó đồng nghĩa với việc khả năng tự chủ cũng họ cũng rất kém, đây cũng là điểm yếu lớn nhất của họ.

Chỉ chung thủy lúc khó khăn, khi tiền bạc đủ đầy lại trăng hoa ngoại tình là nói đến con giáp nam nào? - Ảnh 1
Đàn ông tuổi Mão dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nếu bắt họ sống một cuộc sống buồn tẻ, vô vị, cả ngày chỉ lo cơm áo gạo tiền lâu, chỉ cần một ngày họ được trải nghiệm cuộc sống phồn hoa, xô bồ đầy náo nhiệt.

Họ sẽ bị choáng ngợp và đắm chìm ngay trong đó. Chỉ cần có người "dụ dỗ", dẫu biết trước mối tình với tiểu tam sẽ không có kết quả, họ vẫn sẽ lao đầu vào, học đòi bao nuôi "baby" như những người đàn ông khác.

Tuổi Dần

Lịch vạn niên cho hay, những người đàn ông tuổi Dần rất coi trọng sự nghiệp và luôn nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp, nên càng lớn tuổi, bản mệnh càng dễ đạt được nhiều thành công.

Trong tình yêu, khi còn khó khăn, bản mệnh luôn yêu thương, kính trọng nửa kia, sẵn sàng đồng cam cộng khổ và cố gắng vun đắp cho hạnh phúc gia đình.

Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là đa phần đều không lãng mạn, cộng thêm tính độc đoán gia trưởng với vợ con, khiến cuộc sống gia đình mất đi niềm vui. Có thể khi còn nghèo khó, tuổi Dần vẫn là một chàng trai hiền lành, chịu khó nhưng giàu sang phú quý, bản mệnh lại rất dễ thay đổi, ham mê lạc thú trền gian mà bỏ bê vợ con.

Một khi gia đình không yên ấm, tuổi Dần ít khi vượt qua được cám dỗ và khó từ chối trước sự mời gọi của gái đẹp, nên làm điều có lỗi với vợ con là điều sớm muộn.Tuy nhiên, một khi bị vợ phát hiện, họ lại cố gắng đưa ra lý do và đổ lỗi cho vợ. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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