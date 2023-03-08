Chỉ cần bước qua ngày mai (9/3), 3 con giáp này sẽ GIÀU CÓ BẤT NGỜ, tiền bạc chất đống, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 12:36

Sau ngày mai (9/3), 3 con giáp này sẽ có cuộc sống đổi vận, đếm tiền mỏi tay, bước một bước tài khoản nảy thêm số.

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp có gan làm giàu, biết cách tận dụng thế mạnh của bản thân để vươn lên trong sự nghiệp. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó Tý vẫn tự làm đại gia, có của ăn của để khiến nhiều người phải ghen tị.

Theo tử vi, sau ngày mai (9/3), tin vui về tiền bạc, tài chính và những cơ hội làm giàu sẽ liên tiếp gõ cửa nhà Tý. Hãy tận dụng thật tốt những cơ hội này, từ đó việc mua nhà lầu, sắm xe sang cũng chỉ là chuyện nhỏ với tuổi Tý.

Chỉ cần bước qua ngày mai (9/3), 3 con giáp này sẽ GIÀU CÓ BẤT NGỜ, tiền bạc chất đống, lộc lá đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, biết nhìn xa trông rộng. Người cầm tinh con Dê sinh ra đã thông minh, lanh lợi lại chịu thương chịu khó. Bạn luôn biết nắm bắt nhiều cơ hội tốt để đổi đời đổi vận, làm giàu trong nháy mắt.

Sau ngày mai (9/3), vận thế của người tuổi Mùi ngày càng vượng sắc, tha hồ ngồi không hưởng lộc lớn ơn trên ban cho. Bạn có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, những khoản hợp đồng béo bở sẽ rơi trúng, hứa hẹn một năm bội thu, giàu có.

Chỉ cần bước qua ngày mai (9/3), 3 con giáp này sẽ GIÀU CÓ BẤT NGỜ, tiền bạc chất đống, lộc lá đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân bản tính hiền lành, lạc quan, chịu thương chịu khó, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Nhờ vậy mà bản mệnh được Thần Phật yêu mến ban cho cuộc sống giàu sang. Vận trình tài lộc của người tuổi Thân có những điểm sáng rực rỡ sau ngày mai (9/3). Bạn được tiếp xúc với những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được.

Từ thời gian này, tuổi Thân chuẩn bị tinh thần đón tin vui cực lớn về đường tiền bạc. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, những chú Khỉ được thần Tài ưu ái nên tài chính dồi dào, các nguồn thu nhập đổ về tiêu không hết, giúp người tuổi Thân nhanh chóng trở thành đại gia giàu có.

Chỉ cần bước qua ngày mai (9/3), 3 con giáp này sẽ GIÀU CÓ BẤT NGỜ, tiền bạc chất đống, lộc lá đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay (24/2), 3 con giáp hưởng trái ngọt, nhận túi tiền khủng trời ban, ăn sung mặc sướng dịp Tết Nguyên Đán

Cuối ngày hôm nay (24/2), 3 con giáp hưởng trái ngọt, nhận túi tiền khủng trời ban, ăn sung mặc sướng dịp Tết Nguyên Đán

Vào cuối ngày hôm nay (24/2), tuổi Hợi, Dậu, Tý có khả năng nhận được nhiều tài nguyên, tiền rơi trúng đầu, dễ dàng giàu có, vui vẻ mỹ mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi hôm nay tử vi ngày 8/3/2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 10 giờ 9 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 23 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 30 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 35 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều