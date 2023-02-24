Trúng độc đắc vào trưa mùng 5/2 âm lịch, 3 con giáp không có gì ngoài điều kiện, đón nhận lộc lá, bất ngờ thắng đậm

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 09:45

Trưa mùng 5/2 âm lịch, những con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều thành công, may mắn, tiền tài hơn người

Tuổi Mùi

Vận trình của tuổi Mùi cho thấy ổn định hơn rất nhiều vào trưa mùng 5/2 âm lịch. Con đường quan lộ của Mùi rộng mở thênh thang, dù có khó khăn trở ngại đến đâu, người tuổi Mùi cũng dễ dàng vượt qua bằng chính năng lực của bản thân mình, nhờ đó họ gặt hái được rất nhiều thành tựu vượt trội.

Tuy nhiên, tuổi Mùi chớ ngủ quên trên chiến thắng, đắm chìm trong cái lợi trước mắt mà không nhìn xa trông rộng, sẽ có nhiều điều khiến bạn tiếc nuối đó. Thời gian này, đường tình duyên của Mùi cũng tốt đẹp. Những người có gia đình thì hài hòa, vui vẻ đầm ấm. Người độc thân có thể sẽ được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp, song vẫn phải xem ý kiến của bạn, nếu thấy vừa ý thì ngại gì không cho nhau cơ hội tìm hiểu và tiến tới.

Trúng độc đắc vào trưa mùng 5/2 âm lịch, 3 con giáp không có gì ngoài điều kiện, đón nhận lộc lá, bất ngờ thắng đậm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trưa mùng 5/2 âm lịch, về tài chính, thu nhập của con giáp này khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. Nếu đã kế hoạch từ trước, bạn có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư, mượn cát khí để khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn. Song nên nhớ tuyệt đối phải tránh xa chuyện cờ bạc đỏ đen, chỉ những gì chính tay mình làm ra thì mới bền vững mà thôi.

Về phương diện tình cảm, những chú khỉ sẽ đón nhận vận đào hoa nở rộ. Tình yêu thăng hoa, tuy nhiên cũng khó tránh khỏi những giận hờn nho nhỏ, có điều nó chỉ là gia vị để những người có đôi yêu thương nhau nhiều hơn mà thôi. Người tuổi Thân còn cô đơn có thể sẽ rơi vào lưới tình một lần nữa. 

Trúng độc đắc vào trưa mùng 5/2 âm lịch, 3 con giáp không có gì ngoài điều kiện, đón nhận lộc lá, bất ngờ thắng đậm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trưa mùng 5/2 âm lịch dự đoán, tuổi Tỵ sẽ gặt hái nhiều tài lộc hơn người. Do được Thần tài ưu ái, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong tay, tiền cứ hết rồi lại có, chẳng cần tốn nhiều công sức để tìm kiếm mà vẫn luôn có cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Khởi đầu năm mới suôn sẻ báo hiệu những điều tốt lành đến với con giáp này.

Những người kinh doanh sẽ có lợi nhuận tăng cao, nên xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh. Song nhớ là quy mô mở rộng nhưng đừng ôm đồm quá nhiều thứ mà cứ tiếp tục tập trung vào mảng là thế mạnh của mình thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều. Tài trí, khả năng ứng biến cùng sự quyết đoán của con giáp này sẽ giúp cho người tuổi Tỵ có vận trình vượng phát. 

Trúng độc đắc vào trưa mùng 5/2 âm lịch, 3 con giáp không có gì ngoài điều kiện, đón nhận lộc lá, bất ngờ thắng đậm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi cho thấy, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả từ giữa đến cuối tháng 2.

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