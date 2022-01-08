Cha mẹ sinh con cái vào giờ sinh âm lịch này, làm việc gì cũng thành công vang dội, người người nể phục

Tâm linh - Tử vi 08/01/2022 10:15

Người có giờ sinh này có tài năng, tố chất hơn người. Vì vậy, họ thường thành đạt trong sự nghiệp, được nhiều người nể trọng. Họ làm gì cũng gặp được may mắn, cuộc sống của họ luôn có những điều bất ngờ và đi theo chiều hướng tích cực.

Giờ sinh từ 5-7 giờ (khung giờ Mão âm lịch)

Người có giờ sinh từ 5-7 giờ thường có tính cách rộng lượng, hòa đồng, gần gũi với mọi người. Ngay từ nhỏ, họ đã bộc lộ tố chất thông minh hơn người, biết đối nhân xử thế.

Không những thế, họ còn gây ấn tượng với người khác vì là người tham vọng, kiên trì. Khi gặp khó khăn, họ không dễ nản lòng bỏ cuộc mà luôn tìm ra nhiều giải pháp để vượt qua khó khăn.

Gio sinh tu vi 1

Trong hành trình lập nghiệp, họ chịu nhiều thất bại nhưng vẫn không ngừng vươn lên. Chính vì vậy, sau tuổi 35, người có giờ sinh này thường có sự nghiệp ổn định, làm ăn phát đạt.

Người làm công ăn lương có thể trở thành những người quan trọng trong công ty, cơ quan, tổ chức mà mình làm việc. Trong khi người làm kinh doanh, buôn bán hồng phát, thu nguồn lợi lớn.

Giờ sinh từ 3-5 giờ (khung giờ Dần âm lịch)

Người có giờ sinh từ 3-5 giờ được biết đến với đầu óc nhạy bén, nhạy cảm và con mắt tinh tường. Họ không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình và biết tận dụng lợi thế của bản thân. Người sinh vào giờ này có hoài bão, tham vọng lớn lao, không chịu sống an phận thủ thường.

Họ hợp làm chủ hơn là làm thuê. So với bạn bè cùng trang lứa, người sinh giờ Dần là người sống có trách nhiệm, nghiêm túc hơn. Họ giỏi kiếm tiền nhưng cũng khéo tiết kiệm chứ không phải là người tiêu pha hoang phí.

Gio sinh tu vi 2

Nhờ làm ăn chăm chỉ, có chí lớn nên họ theo đuổi lĩnh vực nào cũng sẽ thành công. Những người đam mê kinh doanh sẽ có thể trở thành ông chủ lớn.

Trong khi đó, những người theo đuổi công việc giảng dạy, nghiên cứu cũng sẽ đạt tới thành công nhất định. Thành công trong sự nghiệp, họ giúp gia đình mình có cuộc sống giàu có, sung túc hơn.

Giờ sinh từ 7-9 giờ (khung giờ Thìn âm lịch)

Người có giờ sinh từ 7-9 giờ là lúc mặt trời lên, tỏa chiếu ánh sáng huy hoàng. Người sinh vào giờ Thìn được dự đoán sẽ tỏa sáng trong tương lai. Người này mang số mệnh giàu sang, phú quý.

Gio sinh tu vi 3

Dù sinh trưởng trong gia đình không mấy giàu có, khá giả nhưng họ có ý chí tự lập, biết vươn lên. Họ thích tự lập và luôn tự mình vượt qua khó khăn thay vì nhờ vả những người khác. Thời trẻ, sự nghiệp của họ gặp nhiều khó khăn.

Họ từng phải sống trong cảnh thiếu thốn, nợ nần và thay đổi nhiều công việc. Càng về sau, người có giờ sinh này này tích lũy được kinh nghiệm, ngày một vững vàng và thành công. Họ được quý nhân giúp đỡ nên có thể đạt tới đỉnh cao sự nghiệp vào năm 40 tuổi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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