Nhà nào có con cái sinh vào khung giờ âm lịch này không khác gì đón Thần Tài vào nhà, công danh sự nghiệp thăng tiến, tiền tài cứ liên tục ùa về

Tâm linh - Tử vi 07/01/2022 08:15

Trẻ sinh vào giờ Âm lịch này được dự đoán sẽ thông minh, giỏi giang hơn người, mai này dễ thành đạt trong sự nghiệp. Nhà nào có con cái sinh vào những khung giờ này không khác gì đang có 1 vị thần may mắn trong gia đình.

Khung giờ Mão âm lịch (05:00- 07:00 giờ)

Khung giờ Mão âm lịch là từ 5-7 giờ sáng, là khoảng thời gian mặt trời mới mọc. Những đứa trẻ sinh ra vào giờ này đa phần thường thông minh, khéo léo và nhanh nhẹn.

Ngay từ nhỏ trẻ tỏ ra rất hiểu chuyện. Đặc biệt, những em bé sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn thường rất thương bố mẹ. Trẻ sinh giờ Mão được bố mẹ yêu thương, cưng chiều và coi như báu vật.

Tu vi gio sinh 1

Bé trai sinh vào khung giờ Mão âm lịch được cho là rất khôn ngoan, hiểu biết. Bé gái sinh vào giờ Mão được dự đoán sẽ cải thiện tài vận cho cả gia đình. Những đứa trẻ sinh vào giờ này được dự đoán là người có tài, học hành giỏi giang, thi cử suôn sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, họ thường tìm được công việc tốt. Họ được dự đoán sẽ làm nên chuyện nhờ nỗ lực của bản thân và trở thành niềm tự hào của bố mẹ, gia đình.

Khung giờ Thìn âm lịch (07:00-09:00 giờ)

Khung giờ Thìn âm lịch là khoảng thời gian từ 7 đến 9 giờ sáng, là khoảng thời gian mặt trời tỏa chiếu ánh sáng huy hoàng. Trẻ sinh vào giờ này có tính cách hoạt bát, vui vẻ, đầu óc thông minh, năng lực xuất chúng. Họ biết đối nhân xử thế và rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân.

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Ngay từ nhỏ, trẻ sinh vào khung giờ Thìn âm lịch đã có mục tiêu phấn đấu riêng cho mình. Vì vậy, họ được dự đoán sẽ thành đạt trong tương lai. không chỉ vậy, trẻ sinh vào giờ này mang đến may mắn, phúc khí cho bố mẹ.

Họ tạo động lực để bố mẹ chăm chỉ làm việc, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Phụ huynh có con sinh vào giờ Thìn cũng sẽ có được cuộc sống êm ấm sau này.

Khung giờ Hợi âm lịch (21:00- 23:00 giờ)

Khung giờ Hợi âm lịch là khoảng thời gian từ 21-23 giờ. Lúc này, trời đã tối khuya, vạn vật dần say giấc ngủ. Trẻ sinh vào khung giờ Hợi âm lịch này có tính cách hòa nhã, biết đối xử chân thành với người khác. Họ tốt bụng, nhân hậu, hay giúp đỡ người khác nên được mọi người yêu mến.

Tu vi gio sinh 3

Bé trai sinh vào giờ này được dự đoán sẽ đi làm ăn xa. Trong khi bé gái sinh vào giờ này sẽ gặp nhiều may mắn, được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Đặc biệt, dù là nam nay nữ sinh vào khung giờ Hợi âm lịch đều có ý chí vươn lên, không chịu đầu hàng số phận.

Vì vậy, sau 30 tuổi, họ sẽ gặp nhiều may mắn, vượng đường thăng tiến, sự nghiệp bay bổng. Thành công trong sự nghiệp giúp họ mang đến cho gia đình một cuộc sống giàu có, sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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