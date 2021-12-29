4 tháng sinh âm lịch đẹp nhất, cát tinh soi sáng cho cả gia đình, làm đâu thắng đó và ngày càng trở nên giàu có

Họ chưa bao giờ có quan niệm “há miệng chờ sung”. Không những có tài năng, họ còn là người sống và làm việc có trách nhiệm. Mỗi việc họ làm, mỗi điều họ nghĩ ra đều thể hiện sự chuyên tâm và lương tâm được thổi hồn vào đó.

Sinh vào tháng 3 âm lịch là người có chí khí cao, có hoài bão, dũng cảm và có đức tin mạnh mẽ. Từ nhỏ, người này đã là một người cứng đầu, chỉ cần họ quyết định làm điều gì đó thì không có việc gì mà họ không làm được.

Vì vậy, phúc khí của người này bẩm sinh cũng rất mạnh, gặp khó khăn thì có bạn bè tứ phương ủng hộ, con đường tài vận càng lớn tuổi sẽ ngày càng rộng mở.

Những người này không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn, càng đối mặt với thử thách họ lại càng trở nên mạnh mẽ, luôn không ngừng nỗ lực đổi mới trong cuộc sống.

Người sinh vào tháng 3 âm lịch sinh ra vốn không phải là người tầm thường, sống càng mạnh mẽ càng gây dựng được nhiều thành tựu to lớn về sau. Bạn chỉ cần nắm bắt tốt và tỏa sáng theo cách riêng của mình mà thôi.

Tháng 6 âm lịch

Người sinh vào tháng 6 âm lịch có tính tình vui vẻ, lạc quan, dễ gần và kiên cường. Hơn nữa còn có thái độ điềm đạm mỉm cười trước những khó khăn gian khổ của cuộc đời. Vì tính cách này mà những người này có được rất nhiều bạn bè tốt vây xung quanh.

Tuy rằng sự nghiệp của họ có thể không tự nhiên mà vượng, thậm chí có thể mắc sai lầm cực nhiều, nhưng cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười khi vận rủi ập đến tìm họ, trong rủi luôn luôn có may.

Sự nghiệp dù có xấu đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, nhanh chóng thoát khỏi áp lực, bớt lo lắng, tiền bạc rủng rỉnh không thiếu.

Cuộc đời người này dù lúc trẻ có đủ ngọt bùi đắng cay nhưng sau tuổi trung niên họ sẽ hài lòng với công lao và thành tích của mình thời trẻ. Càng về già thì công đức càng viên mãn, Phúc Lộc Thọ đủ đầy, đây chính là trời sinh phúc tinh mệnh.

Cuộc sống càng về già càng sung túc, đầy đủ, không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì từ vật chất đến tinh thần quả là đáng mơ ước cho bao người.

Tháng 8 âm lịch

Xem bói tháng sinh âm lịch, người sinh tháng 8 âm lịch là người có tính cách tốt bụng, ổn định, thông minh và cần cù. Nữ mệnh đa phần có tướng “vượng phu ích tử”, có số mệnh tiền bạc, cả đời ít khi túng thiếu, lúc túng thiếu.

Bên cạnh việc nâng cao tài trí, người này còn chăm chỉ tu dưỡng nhân phẩm nên cuộc sống thường gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn người.

Lúc khó khăn túng thiếu sẽ được các thành viên trong gia đình chăm sóc, đỡ đần hoặc người thân và bạn bè quyên góp tiền để giúp đỡ bạn.

Tuy may mắn nhưng bạn sống cực kỳ biết điều, khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác thì bạn đều trả ơn họ, ngoài ra thi thoảng còn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Trời sinh tháng 8 có số giúp người, nhiều sao tốt vây quanh, nếu chịu cố gắng, nhất định có thể phú quý giàu có cả một đời, sống có phúc thì có phần.

Tháng 12 âm lịch

Tháng 12 âm lịch là tháng sinh âm lịch đẹp nhất, người sinh vào thời điểm này thì có phúc khí bẩm sinh, nữ mệnh thì vượng phu ích tử, được mùa thì làm ăn phát đạt.

Bẩm sinh bạn đã người có trách nhiệm, dù họ không tỏ ra lạc quan nhưng vẫn lan tỏa năng lượng tích cực mà mình có. Điều này cho thấy, người sinh vào tháng 12 luôn chủ động chịu áp lực trong cuộc sống, thậm chí sẵn sàng thay người khác giải quyết vấn đề.

Vì vậy nên người sinh vào tháng này hay được trời thương nên phúc khí nhiều vô cùng, đặc biệt là những người mệnh Thủy sinh tháng 12 âm lịch, lộc lá luôn đi theo bên mình.

Trẻ em sinh vào tháng này sau khi trưởng thành hầu hết đều thành đạt lớn, làm ăn phát tài đều đặn, tiền bạc vô biên.

Vào thời kỳ hoàng kim của cuộc đời chính là ở độ tuổi 32-35 làm ăn rất phát đạt và trở nên giàu có nhanh chóng, không phải lo nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền, gặt hái nhiều hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn.

Cả đời người này cực kỳ viên mãn, cơm áo không thiếu, phú quý cũng không thiếu, số mệnh đầy phúc khí đáng ghen tị.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet