Thần tài kế bên phù trợ, giúp đỡ người sinh vào tháng âm lịch này, kiếm tiền cực giỏi, có tài làm ăn khiến nhiều người ghen tị

Tâm linh - Tử vi 28/12/2021 21:00

Những người sinh vào những tháng Âm lịch đặc biệt giỏi kiếm tiền, kinh doanh là thế mạnh của họ. Ngoài ra họ còn có thể đạt được thành quả vượt bậc về nhiều mặt, có thể làm giàu sớm, không cần lo toan, tương lai luôn tốt đẹp.

Tháng 6 âm lịch

Người sinh vào thời điểm tháng 6 âm lịch có tính cách nhiệt tình, biết đối nhân xử thế. Những người này thường được quý nhân phù trợ. Có thể trở thành người như vậy là do họ có phúc mạng dồi dào.

Những người sinh tháng 6 âm lịch có vận trình kiếm tiền thuận lợi, lúc khó khăn lại nhanh chóng được quý nhân nâng đỡ. Chỉ cần họ có chí hướng làm ăn thì sẽ đặt được nền móng tốt, tạo đà phát triển nhanh chóng.

Tu vi thang sinh 1

Đối với họ, tương lai ngày càng suôn sẻ, đường tài lộc hanh thông. Họ không chỉ kiếm tiền giỏi mà còn có khả năng làm việc rất tốt. Ngoài việc số tiền gửi vào tài khoản ngày càng tăng, mọi người trong gia đình họ cũng có cuộc sống tốt đẹp.

Tháng 8 âm lịch

Với cái nhìn sáng suốt, tính tình vui vẻ, họ luôn có khả năng ảnh hưởng đến người khác, được lòng người. Họ có năng lực vượt trội nhưng rất khiêm tốn, nhờ đó mà họ luôn gặp được quý nhân, được trợ giúp khi cần thiết.

Những người sinh tháng 8 âm lịch có những tính cách điển hình của người có chí làm ăn. Họ âm thầm kiếm tiền, thu đầy túi mà không cần phô trương. Với người sinh vào tháng âm lịch này, miễn là họ lập kế hoạch kiếm tiền thì ắt sẽ có nhiều con đường để thực hiện mục tiêu.

Tu vi thang sinh 2

Họ có thể tận dụng hết nguồn lực mình có, có thể tĩnh tâm không nóng nảy. Đây chính là lý do then chốt dẫn đến thành công của người sinh tháng 8 âm lịch, sau mấy năm làm việc chăm chỉ. Nhất định họ sẽ có một gia đình, một cuộc sống giàu sang, không phải lo toan và luôn ở trong trạng thái tràn đầy năng lượng.

Tháng 11 âm lịch

Khi họ nói và làm việc gì cũng có sức thuyết phục cao với mọi người xung quanh. Vì vậy, họ sẽ không thiếu cơ hội để phát triển và kiếm tiền.

Một trong những điểm mạnh của người sinh tháng 11 âm lịch là khi có cơ hội kiếm tiền, họ không bao giờ mơ hồ, cũng không chủ quan mà nhanh chóng nắm bắt được quy luật và kiếm được nhiều tiền hơn khiến người khác phải hâm mộ.

Tu vi thang sinh 3

Người sinh tháng 11 âm lịch kiên quyết từ chối cách làm giàu bất chính. Họ có thể dùng sự nhẫn nại và quan tâm đến người khác để làm cho cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn.

Vì có tâm tốt, nghiêm túc trong công việc lẫn quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp nên họ không bao giờ lo bị đào thải, bị đánh bại. Trong tương lai, những người này không phải lo cơm ăn, áo mặc, thành công là điều tất yếu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

3 vị trí nốt ruồi đón 'cơn mưa' tài lộc mà không phải ai cũng biết, chỉ cần sở hữu 1 trong 3 vị trí thì cuộc sống giàu sang sau này không phải lo nghĩ

3 vị trí nốt ruồi đón 'cơn mưa' tài lộc mà không phải ai cũng biết, chỉ cần sở hữu 1 trong 3 vị trí thì cuộc sống giàu sang sau này không phải lo nghĩ

Hầu hết những người có nốt ruồi son đều gặp may mắn và tốt lành, nhất là khi nó ẩn thuộc vào quý tướng. Còn nốt ruồi đen nếu để lộ quá nhiều thì không tốt, là điềm hung, nhưng nếu mọc nơi kín đáo thì lại là điều tốt. Nốt ruồi đen thì phải thật đen mới tốt, tránh màu nâu hay xám tro, còn nốt ruồi son thì phải đỏ như chu sa mới tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng sinh tử vi tháng sinh âm lịch chiêm tinh học

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 39 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'